加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 國際

石破茂返日發表訪美成果 稱未具體提及汽車關稅

2025/2/9 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日相石破茂昨晚返抵日本，結束訪美行程。他今天表示，與川普舉行領袖會談時，未具體提到日本汽車關稅，也沒被要求增加國防支出（防衛費）。

共同社報導，石破茂今天在日本放送協會（NHK）節目上，報告與美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日在華府舉行領袖會談的成果。

石破茂在節目上，被問到美國政府未來向日本徵收追加關稅的可能性時，僅表示「不知道」。不過，石破茂指出，「關稅對雙方都無益處，猶如單方面搾取的手法，不能持久」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，石破茂也透露川普有強烈意願造訪日本，並表示「會在適當時間安排相關行程，（兩國）政府之後將仔細協調」。

日本放送協會報導，石破茂今天現身節目時也提到日本製鐵公司（Nippon Steel，簡稱日鐵）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）一事。他表示，「這不僅是單純收購，而是投資」，且透露將評估美鋼持續以美國公司之姿運作的相關機制。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140209

#川普
#日本
#日本放送協會
#川普
#華府
#石破茂
#共同社
#美國
#關稅
#日鐵
#美鋼
石破茂
降貿易順差台灣釋誠意 中油擬擴大採購美國天然氣抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核實力
川普
川普揮舞關稅大刀 台股AI主軸不變債券重回避險角色出身工人階級 古巴之子盧比歐成首位拉丁裔美國務卿
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台銀：2025年金價2大關鍵字 川普2.0與避險買盤
107
更多編輯台推薦新聞：