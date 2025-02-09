石破茂向川普追加採購液化天然氣 美學者籲台灣跟進

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）日相石破茂昨天首度會見川普就大拋善意，砸重金投資也追加採購液化天然氣（LNG）。美國法學教授古舉倫推文建議台灣政府考慮盡可能多向美國買LNG，並提醒川普，如果中國封鎖台灣，台灣就無法支付LNG費用。

美國總統川普（Donald Trump）在打選戰期間就打包票將「大鑽特鑽」，開採國內石化燃料來對全球出口，以平衡貿易逆差，上任後立即簽行政命令釋放阿拉斯加資源潛力。石破茂昨天首訪白宮便精準打擊，追加採購美國LNG及乙醇等。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）昨天在社群平台X上除了建議台灣跟進外，也提出一項「不那麼嚴肅的思考點」，詢問該如何讓川普有興趣「併吞」台灣，就像對格陵蘭或加薩的想法那樣。

古舉倫說，也許台灣可以在高雄建賭場增加誘因。台灣人民希望獨立，但與其他選項相比，成為美國領土也許不算太壞。

美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）5日也敦促美國在亞洲的盟友支持家鄉阿拉斯加州價值數百億美元的天然氣計畫，「這對日本以及美國盟友韓國和台灣而言是一個絕佳的機會」。

中油正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，主要考量點包含航程較短、免行經地緣政治敏感區，且能緩解與美國貿易摩擦問題。

古舉倫連串推文主要是回應石破茂與川普首場高峰會的聯合聲明。日經記者提到，聲明悄悄在台海議題上引入新措辭，首次提到「反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖」。

古舉倫表示，美日先前在有關東海及南海的聲明中，使用過類似措辭，但從未用於台海議題。這項措辭轉變雖然微小，但具意義。

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華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則指出，川普第2任期上路後的首場「四方安全對話」（Quad）外長會議聲明，也提到一樣的「反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖」，但未特別提到台灣。

川普與石破茂聯合聲明的涉台內容還包括，美日認為維持台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺、鼓勵和平解決兩岸議題，及支持台灣有意義地參與國際組織。（編輯：田瑞華）1140209