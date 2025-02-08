加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂2/228
首頁 / 國際

川石會談朝鮮非核化 北韓稱核武不是談判籌碼

2025/2/8 10:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾8日綜合外電報導）根據北韓官方媒體報導，北韓今天表示它的核武並非用於談判，而是用來對付威脅人民與世界和平的敵人。

路透社報導，美國總統川普今天在白宮會見日本首相石破茂，美日兩位領袖表示致力確保北韓結束其核武計畫，隨後北韓即透過官媒發表對於其核武的評論。

北韓中央通信社（KCNA）在報導中並未提及美日領袖會晤，而是引用北大西洋公約組織（NATO）和歐盟官員對北韓徹底非核化的再度要求。

北韓中央通信社在聲明中說：「我們再次明確表示：我們的核武不是為了獲得任何人認可而做的廣告，更不是用來換取金錢的籌碼。」

聲明中寫道：「我們的核武力量將堅定地用於戰鬥，以迅速消滅敵對勢力任何侵犯我國主權與人民安全並威脅世界和平的企圖。」

川普試探與北韓領導人金正恩恢復聯繫，北韓尚未直接回應，而是強調「加強」其核武力量的意圖。

川普今天表示，他「將與北韓和金正恩建立關係」，並補充說雙方相處和諧。兩人曾在川普第1個任期內舉行了前所未有的峰會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普1月20日宣誓就職他的第2個任期時表示，北韓是「核武大國」。此說法引起外界質疑川普是否會與北韓進行裁軍談判，而不是非核化談判。

川普與石破茂會談後發表的聯合聲明指出：「兩國領袖嚴重關切朝鮮核計畫與飛彈計畫，強調解決此問題之必要，並重申對朝鮮徹底非核化的堅定承諾。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140208

#川普
#中央通信社
#金正恩
#北大西洋公約組織
#北韓
#白宮
#石破茂
#朝鮮
#路透社
#歐盟
#日本首相
#川普外交
川普
川普取消拜登安全許可 停止提供每日情報簡報川普與石破茂相見歡 促日本縮小對美貿易順差
石破茂
美日聯合聲明強調台海和平重要性 府：誠摯感謝石破茂首會川普 重申台海和平重要性、反脅迫行徑
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普與石破茂相見歡 促日本縮小對美貿易順差
107
更多編輯台推薦新聞：