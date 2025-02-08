美日聯合聲明痛批中國 強調台海和平穩定重要性

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（中央社台北8日電）美國總統川普與日本首相石破茂在美國華府首度舉行峰會，堅持自由開放印度太平洋願景，決心追求美日關係的新黃金時代。雙方會後發布聯合聲明痛批中國在東海、南海的行徑，並重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。」

美日兩國領袖於華府時間7日舉行峰會後發表聯合聲明，內容指出，將堅持自由開放的印度太平洋願景， 為暴力持續存在的混亂世界帶來和平與繁榮，決心要追求美日關係的新黃金時代。

聯合聲明指出，美日兩國領袖重申強烈反對中國在東海試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的作法，也重申強烈反對中國在南海有關不法的海洋權益的主張、填海造陸軍事化及具威嚇性的挑釁行徑。

美日兩國領袖強調「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，並期盼兩岸問題和平解決，反對試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的作法。美日兩國領袖也都表明支持台灣有意義地參加國際組織。

聯合聲明指出，美日兩國領袖對於趨於嚴峻、複雜的安保環境有共同的認識，為了實現自由開放的印太願景，表明美日將合作無間的決心。作為美日合作之一環，美日都有意推動美日印澳所組成的四方安全對話（Quad）、美日韓、美日澳、美日菲等多層同步調的合作。透過這些關係，美日以及理念相近國家將可為涵蓋在第三國展開的開放網路架構（Open RAN）在內的地區，帶來高品質的投資。

聯合聲明也表示，美日為了世界和平將進行合作，期望在美日安全保障條約之下，兩國的安全保障與防衛合作比以往任何時候都更強固。美日兩國領袖強調美日同盟持續是印太及其他地區的和平、安全及繁榮的基礎。對於日本重申徹底強化防衛力的決心，美國表示歡迎，美國強調將使用包含核武在內的各種能力協防日本。

美日兩國領袖也再度確認了美日安全保障條約第5條適用尖閣群島（釣魚台列嶼），重申反對任何有損日本對尖閣群島長期且平穩的施政。

聯合聲明指出，日本再度確認了本身的角色，將依循美日安全保障條約及美日防衛合作指針，從平時至緊急事態的各種狀況進行綿密無縫的應對，以維持印太地區的和平及安全。日本2015年制定的和平安全法制將更發揮可能的效力，以強化美日同盟的嚇阻力與應對力。

美日兩國領袖都認為，為了因應趨於嚴峻、複雜的安保環境，美軍與日本自衛隊各自的指揮及統治框架將提升，提升兩國在日本西南群島的影響力，藉由更具實踐性的訓練及演習提升因應力並強化擴大嚇阻，同時也要強化同盟的供應鏈及涵蓋海洋在內的美日國防產業的聯合生產、開發，藉由提升包含維持整備在內的國防裝備、技術合作方面的國防及安保的合作，以強化美日同盟的嚇阻力、應對力。

美日兩國將在航太方面持續維持強力的夥伴關係。此外，美日在網路空間方面的安保合作將擴大，以深化人工智慧（AI）及資訊共享的安全及強韌的雲端服務等新技術的活用。對於日本將增加國防預算，建立加強國防責任的能力，從2027年度之後將強化防衛力一事，美國表示歡迎。

聯合聲明也指出，加強包含經濟安保在內的美日兩國經濟合作，是美日同盟合作不可或缺的要素。身為緊密的經濟夥伴，美日彼此都要進行最大規模的海外直接投資及創造高品質的雇用機會。美日兩國的產業在互相的供應鏈上持續扮演至為重要的角色，以屹立不搖的進程指針，將兩國的經濟夥伴關係提升至新境界。

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美日為了促進兩國之間的商業機會，要大幅增加兩國之間的投資及雇用、強化產業基盤並在AI、量子電腦、先進半導體等重要技術開發方面引領全球；美日將在對抗經濟上的威壓，以及建立強韌結構方面加強因應，以追求具自由公正經濟秩序的印太地區的成長。

日本政府的新聞稿指出，石破茂邀請川普在不久的將來到日本進行官方訪問，川普已接受石破茂的邀訪。（編輯：陳慧萍）1140208