尼坦雅胡贈川普金色呼叫器 象徵黎巴嫩連環爆炸案[影]

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（中央社耶路撒冷6日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡辦公室表示，尼坦雅胡本週於白宮會見美國總統川普時，送給他一只金光閃閃的呼叫器，象徵以色列去年利用呼叫器連環爆炸重創黎巴嫩真主黨。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，以色列去年9月利用呼叫器集體爆炸攻擊，重創黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah），這個禮物象徵以色列與真主黨「交戰的轉捩點」。

尼坦雅胡辦公室指出：「這項作戰展現以色列的實力、卓越技能以及克敵的智慧。」

根據黎巴嫩當局，以色列發動呼叫器與對講機爆炸攻擊，使真主黨大為震驚，這起攻擊造成數以十計真主黨戰士喪命、數千人受傷。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據尼坦雅胡之子耶爾．尼坦雅胡（Yair Netanyahu）在社群媒體Instagram發布的照片，川普（Donald Trump）4日贈送尼坦雅胡兩人合照當作回禮，並在上面寫著「給比比（Bibi），一位了不起的領袖！」；「比比」指的是尼坦雅胡的小名。

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此外，法國女性雜誌「美麗佳人」（Marie Claire）曾撰文分析，眾所周知，川普非常喜歡金色。像是他在2017年元月就任總統當天，就把前總統歐巴馬（Barack Obama）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）使用的淡紅色窗簾，換成他喜愛的金色款式。

川普企業集團的品牌行銷也經常使用金色，例如位於紐約市的川普大樓（Trump Tower）公共區域，以及位於拉斯維加斯的川普國際飯店（Trump International Hotel）鍍金外牆，不過後者實際上是24K鍍金玻璃製成。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140207