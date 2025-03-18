黎巴嫩籍女醫遭美國遣返 因手機內有同情真主黨紀錄

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（中央社波士頓17日綜合外電報導）住在美國的黎巴嫩籍女醫師阿拉維耶上週從黎國返回美國時遭到遣返，美國司法部今天表示，這是因為在她手機刪除項目資料夾中發現同情真主黨前領導人和武裝分子的照片和影片。

路透社報導，現年34歲的阿拉維耶（Rasha Alawieh）住在羅德島州（Rhode Island），她是腎臟移植專家，也是美國布朗大學（Brown University）的助理教授。她13日持H-1B簽證返美時，在波士頓的洛根國際機場（Logan International Airport）遭到拘留。

阿拉維耶的表妹隨後向法院提告，波士頓的1名聯邦法官也於14日下令應停止將她立即驅逐出境。美國司法部今天提供的細節，是為了向法官解釋美國海關與邊境保護局（CBP）並未蓄意違抗其命令。

美國共和黨籍總統川普（Donald Trump）的政府正尋求大幅限制非法移民越界進入美國，並加強逮捕行動。

這是美國司法部首次公開解釋為何拒絕阿拉維耶返美入境，理由是根據美國海關與邊境保護局在她手機內發現的資料，以及她在機場面談所做的陳述。

阿拉維耶告訴美國海關與邊境保護局官員，她返回黎巴嫩期間，曾參加2月舉行的真主黨（Hezbollah）前領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）喪禮。

真主黨是黎巴嫩武裝團體，被美國與多個西方政府列為恐怖組織。它與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）都屬於伊朗在中東各地扶植團體組成的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。納斯拉勒去年9月死於以色列空襲。

根據路透社所見的面談紀錄，阿拉維耶告訴美國海關與邊境保護局，她是因為身為什葉派穆斯林，出於「宗教角度」支持納斯拉勒。她說自己並不支持真主黨，但出於宗教信仰敬重納斯拉勒。

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阿拉維耶表示：「我不是對政治感興趣的人。我是一名醫師。這主要與信仰有關。」

但美國司法部指出，基於上述陳述，以及在阿拉維耶的手機內發現納斯拉勒與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的相片，使得美國海關與邊境保護局認定「無法確定她在美國的真正意圖」，而將她拒絕入境。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1140318