法新社：川普政策引發反感 美國旅遊業烏雲密布

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（中央社紐約23日綜合外電報導）由於美國總統川普的部分政策決定激怒一些外籍遊客，並引發物價上漲和美元走強的憂慮，美國旅遊業展望在短短數週內就滿是陰霾。

法新社報導，英國牛津經濟公司（Oxford Economics）旗下的旅遊經濟（Tourism Economics）在上月底公布的報告中表示，原本預估抵達美國的外籍遊客2025年將比2024年增加8.8%，如今修正為減少5.1%；預計這些遊客的支出也會下滑10.9%。

旅遊經濟總裁塞克斯（Adam Sacks）說，基於「對美國反感的效應」，報告發布後，「情況進一步惡化」，結果可能會更糟。

川普政府數週來對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，同時揚言對歐洲聯盟（EU）課徵關稅。此外，川普也加緊推行限制移民的全面計畫。

川普政府裁減美國國際開發總署（USAID）等機構，從律師到公園管理員，有數以千計公務人員遭裁員。川普還為俄羅斯與烏克蘭戰爭及加薩戰爭提出有爭議的計畫。

旅遊經濟指出：「川普政府兩極分化政策和言論導致的情況…將使人打消赴美旅行的念頭。」

「一些組織將感覺到壓力，會避免在美國舉辦活動，或派遣員工到美國，減少出差。」

世界觀光論壇研究所（World Tourism Forum Institute）表示，嚴苛的移民政策、強勢的美元和全球政治緊張等綜合因素「可能大幅影響」國際遊客人數，「可能在未來數年重塑這個國家的觀光業」。

根據民調機構輿觀（YouGov）去年12月針對16個歐洲和亞洲國家居民的調查，35%的受訪者說，他們比較不可能在川普執政期間赴美，22%的人則更有可能赴美。

美國國家旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office）數據顯示，2024年約有7770萬名外籍觀光客，比前一年增加17%，但這還不是最終確定數字。

來自西歐、加拿大和墨西哥的觀光客最有可能選擇美國以外的其他旅遊地點。西歐觀光客占2024年赴美遊客總數的37%。

美國旅遊協會（US Travel Association）今年2月初警告，關稅問題可能會讓加拿大人不想來美，而加拿大人在2024年赴美外籍觀光客中占比最多，達2040萬人。

2024年迎來1290萬名外籍遊客的紐約已注意到這個現象，紐約市旅遊局局長寇克（Julie Coker）說，有些加拿大人取消預定行程，旅館和百老匯表演的網路搜尋數量也有下滑。

寇克說，目前還沒看到英國或歐洲出現類似現象，將密切關注。但英國和德國當局才剛以被逮捕的風險為由，警告國人特別留意旅行文件。

旅遊經濟表示，由於國際和國內旅遊衰退，旅遊業2025年可能損失約640億美元收入。

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專家指出，美國人現在似乎因經濟展望不佳而退縮，衰退、通貨膨脹等關鍵字和可能更強勢的美元也嚇跑觀光客。

旅遊經濟表示：「這對赴美遊客來說要花更多錢，遊客人數和平均停留時間都會受限。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140324