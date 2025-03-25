美國安加密群組誤拉媒體人 葉門作戰計畫、范斯批歐洲對話被看光

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）美國大西洋月刊總編輯日前意外被拉入國安高層在加密通訊軟體Signal的群組，國安顧問瓦爾茲、國務卿盧比歐及副總統范斯對空襲葉門計畫的討論都被看光。事件曝光後引爆多位民主黨及至少1名共和黨議員的怒火。

時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）「被誤入」國安高層群組，還發了長文加上截圖的事件，可說是華府今天點閱率最高的新聞。

群組除了有上述的瓦爾茲（Mike Waltz）、盧比歐（Marco Rubio），還包括已動身出訪印太的防長赫格塞斯（Pete Hegseth）及中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）。

高德柏格的文章上線後，媒體立刻追著各方證實。國務院發言人避談，美國總統川普（Donald Trump）本人聞訊後反問記者「他們在群組討論什麼」，並說自己沒特別喜歡「大西洋月刊」。白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）則對華盛頓郵報表示，對話串「似乎是真的」。

聯邦參議院軍事委員會民主黨籍資深議員利德（Jack Reed）下午透過聲明表示，這件事如果是真的，就是「我所見過在作戰安全及常識方面最嚴重的失誤之一」。

利德說，他會馬上要政府交代這起事件。

軍人出身的民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）先前在赫格塞斯出任防長的聽證會上就不假辭色，頻頻質疑毫無管理大型機構經驗的赫格塞斯是否適任。達克沃斯今天也在社群平台X重砲轟赫格塞斯，指他「在群組中洩露機密戰爭計畫，這表明了他的無能」。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）則對媒體說，「我們剛剛才知道這件事，但顯然我們必須徹底調查，搞清楚到底怎麼回事」。

眾議院方面，軍委會民主黨成員摩爾頓（Seth Moulton）在X上指出，這起事件所表現出的「無能」程度「非常嚴重」，可能害美國人喪生。赫格塞斯超出自己的能力範圍，對美國構成威脅。

眾議院情報委員會民主黨首席成員海姆斯（Jim Himes）在推文中引述國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上週的發言：「任何未經授權發布機密資訊的行為都屬違法」。

「按照川普政府自身的『標準』，這條對話串上的每個人都應該喪失接觸機密資訊的資格，並接受刑事調查」，海姆斯寫道。

外交委員會共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）也說，機密資訊不應在不安全的管道傳遞，當然也不應該傳給未經安全審查的人，包括記者。「就是這麼簡單」。必須採取保障措施，確保這種情況不再發生。

高德柏格在這篇「震驚各界」的文中寫道，他3月11日在Signal上收到用戶名為瓦爾茲的連線邀請，並在接受邀請的兩天後被加入一個名為「Houthi PC小組」的對話框。Houth是指葉門叛軍「青年運動」。

范斯據報3月14日開始在這個18人的群組討論當時是否應該立刻對青年運動發動攻擊，或1個月後再出手。

「我只是討厭再幫歐洲的忙了」，范斯說。

赫格塞斯回覆，「副總統，我完全體會你對歐洲搭便車的厭惡。這有夠可悲。但麥克（國安顧問瓦爾茲的名）說得沒錯，我們是地球上唯一能做到這點的國家。其他國家根本沒法比。問題是時機。考量到美國總統指示重新開放航線，我覺得現在是最好的時機。我認為我們應該行動；但美國總統仍有24小時的決策空間」。

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最後，眾官員決定推進對青年運動發動攻擊的計畫。被拉入群的高德柏格指出，赫格塞斯3月15日向群組發送「即將對葉門發動攻擊的行動細節，包括有關目標、美國將部署的武器以及攻擊順序等資訊」。

兩小時後，葉門首都沙那（Sanaa）受到空襲。（編輯：唐佩君）1140325