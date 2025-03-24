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美國副總統夫人將率團到訪 格陵蘭朝野掀反彈指挑釁意味十足

2025/3/24 13:35（3/24 13:52 更新）
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美國副總統范斯（右）和妻子烏沙．范斯（左）。（路透社）
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙．范斯（左）。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）在總統川普亟欲取得富戰略意義的丹麥半自治領土格陵蘭之際，美國宣布一支由副總統夫人烏沙．范斯率領的高級代表團這週將往訪格陵蘭，參觀當地美軍基地和一場狗拉雪橇比賽。

路透社報導，由烏沙．范斯（Usha Vance）率領的美方訪團，成員包括白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz ）和能源部長萊特（Chris Wright）。

瓦爾茲和萊特計劃參觀當地美國軍事要地皮圖菲克太空基地（Pituffik space base）。白宮表示，他們將聽取駐地美軍簡報，然後和副總統夫人參觀歷史遺跡和觀賞一場全格陵蘭的狗拉雪橇比賽。

白宮國家安全會議（White House National Security Council）發言人休斯（Brian Hughes）表示，相信美國訪問團「此行能提供一個建立尊重格陵蘭自決權夥伴關係的契機，並推動經濟合作」。

休斯說：「這次訪問是為了解格陵蘭島、當地文化、歷史和人民，並參觀一場美國有幸贊助的狗拉雪橇賽。」

川普自1月20日上任以來，讓美國拿下格陵蘭成為世界矚目議題。美國看上格陵蘭所處戰略位置、蘊藏豐富礦產資源，而這座位於歐洲與北美之間最短路線上的世界第一大島，對美國部署彈道飛彈預警系統也至關重要。

然而格陵蘭本身和丹麥政府都反對把格陵蘭送給美國。

紐約時報指出，就在川普發言稱格陵蘭「無論如何都會成為美國一部分」之際，格陵蘭朝野覺得華府這時派代表團到當地「挑釁意味十足」。

格陵蘭總理艾格德（Mute B. Egede）今天表示，格陵蘭人的外交努力「完全被川普及他的政府所無視，他們就是只顧想拿走並控制格陵蘭」。

艾格德尤其不滿瓦爾茲要來，「白宮國家安全顧問跑來是想幹嘛？唯一的意圖就是來對我們擺架子，他來格陵蘭無疑就是讓美國人更相信川普是認真要拿格陵蘭，然後我們就要面對更大壓力」。

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其他格陵蘭官員與政壇人士也對美方訪團選在不洽當時機來訪很感冒，稱當地才剛舉行完議會選舉，新內閣都還沒成立。

這次成為第一大黨的格陵蘭民主黨（Demokraatit），黨魁尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）就說：「美國人其實很清楚我們正在組閣協商，這時硬要跑來也再次展現他們完全不尊重格陵蘭人。」（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1140324

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格陵蘭是全球最大島嶼，面積為216萬平方公里，人口約5萬7000人。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，2009年獲得廣泛自治權，包括透過公投宣布脫離丹麥獨立的權利。中央社製圖 114年1月13日
格陵蘭是全球最大島嶼，面積為216萬平方公里，人口約5萬7000人。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，2009年獲得廣泛自治權，包括透過公投宣布脫離丹麥獨立的權利。中央社製圖 114年1月13日
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