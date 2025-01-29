川普要買格陵蘭 民調：當地85%民眾說不

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（中央社斯德哥爾摩29日綜合外電報導）丹麥「百林日報」（Berlingske）報導，一項今天發布的民調顯示，85%的格陵蘭人不願意他們這座位於北極圈內的島嶼，也就是丹麥的半自治領土，成為美國的一部分。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）本月稍早表示，格陵蘭對於美國的安全至關重要，並說丹麥應放棄這戰略要島的控制。

百林日報委託民調機構Verian所做的調查顯示，僅6%的格林蘭民眾贊同成為美國的一部分，9%尚未決定。

丹麥28日說，願注資146億丹麥克朗（約新台幣675億5000萬元）增加在北極的軍事部署。

人口5萬7000且土地面積略大於墨西哥的格陵蘭，2009年取得廣泛自治權，包括經由公投宣布脫離丹麥的權利。

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致力於推動獨立的丹麥自治區格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）一再表示，格陵蘭是非賣品，這個島嶼的未來由格陵蘭人自己決定。

由於從歐洲到北美的最短路線須經過格陵蘭，因此美軍常駐格陵蘭島西北端的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），這是美國彈道飛彈早期預警系統的戰略要地。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1140129