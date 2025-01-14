加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
格陵蘭
新聞專題
格陵蘭1/22
首頁 / 國際

川普揚言武力奪取 格陵蘭總理：願與美國加深防禦、採礦合作

2025/1/14 09:18（1/14 09:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為格陵蘭的伊格利庫土地上插著格陵蘭旗幟。（Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via 路透社）
圖為格陵蘭的伊格利庫土地上插著格陵蘭旗幟。（Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根13日綜合外電報導）美國候任總統川普再度對丹麥自治區格陵蘭展現興趣後，格陵蘭總理艾格德今天表示，格陵蘭正尋求在防禦和採礦領域強化與美國的關係，不過得按格陵蘭自行制定的條件進行。

艾格德（Mute Egede）並沒有透露格陵蘭是否可能接受美國接管。

川普將於1月20日上任，他上週語出驚人地表示不排除採取軍事干預，讓美國掌控巴拿馬運河和格陵蘭。

法新社報導，美國副總統當選人范斯（JD Vance）週末接受福斯新聞網（Fox News）訪問時提到美國「在格陵蘭已有駐軍」，地點在格陵蘭西北方一處軍事基地。

川普上週雖表明不排除採取軍事或經濟手段來掌控格陵蘭，但范斯昨天對福斯新聞網表示，美國無意動用武力，卻也強調格陵蘭的戰略重要性及其豐富資源。

艾格德說：「我們剛聽到（川普說法）時感到擔心，但副總統（范斯）昨天表示他們無意使用武器。我們的目標在於合作。」

格陵蘭廣播公司（KNR）報導，艾格德今天表示，格陵蘭願與美國發展更密切的關係。

艾格德在記者會上表示：「我們需要和美國做生意。我們已經展開對話，尋求與川普合作的機會。」他還說，格陵蘭「在採礦領域」保持開放立場。

根據格陵蘭廣播公司，艾格德指出，「未來幾年也一樣。我們必須與美國有貿易往來」。

格陵蘭不僅具戰略地位，且擁有大量未開發的礦產和石油資源。儘管目前當地禁止探勘石油與鈾。格陵蘭希望擺脫丹麥統治，尋求獨立。

據路透社報導，艾格德今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）一場記者會上，被問及美國是否有意擴大在廣袤北極島嶼格陵蘭上的軍事能力時說：「格陵蘭的獨立是格陵蘭的事，包括對土地使用的相關問題，應由格陵蘭自行決定我們應達成什麼樣的協議。」

google news透過 Google News追蹤中央社

艾格德已召集格陵蘭各政黨領袖在努克召開會議，討論如何共同應對美國的關注。

他表示：「這是格陵蘭首度受到如此高度關注。我們需要保持冷靜，善用這些機會，並團結一心。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140114

（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
川普喊買世界最大島格陵蘭 5大問答一次看川普不排除強取格陵蘭 丹麥坦承長期忽視防禦川普欲動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異川普欲取格陵蘭 美駐丹麥使館：無加強當地美軍規畫美媒：川普欲收格陵蘭等地 反映舊日強權主義眷戀
艾格德
川普喊買後 格陵蘭總理新年演說強調追求獨立願望
川普
川普2.0來襲 商研院：服務業不轉型恐面臨結構性衰退川普國安顧問：川普與蒲亭料即將通電話
格陵蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
格陵蘭領導人準備與川普對談 要求尊重獨立意願
27
更多編輯台推薦新聞：