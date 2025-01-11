格陵蘭領導人準備與川普對談 要求尊重獨立意願
2025/1/11 17:22（1/11 17:24 更新）
（中央社哥本哈根10日綜合外電報導）美國總統當選人川普近日再度表態有意控制丹麥的自治區格陵蘭（Greenland），格陵蘭總理艾格德今天表示，自己準備好跟川普對談，並敦促他尊重格陵蘭的獨立意願。
路透社報導，即將於1月20日就職的川普（Donald Trump）近來說道，美國掌控具有重要戰略意義的格陵蘭是「絕對必要」，而且他沒有排除採取軍事或經濟行動來達成這項目標。
艾格德（Mute Egede）在丹麥首都哥本哈根的記者會上，被問到是否接觸過川普，他回答：「沒有，但我們已經準備好對談。」
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天表示，她已經要求與川普會面，但不預期這件事會在他就職前實現。
目前約有5萬7000人口的格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為這個北歐國家的領土，並於2009年獲得廣泛自治權，包括透過公民投票宣布脫離丹麥獨立的權利；美國則在格陵蘭的北部設有軍事基地。
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艾格德強調尊重格陵蘭的意願，他指出：「我們希望獨立，想要當家作主…這是每個人都應該尊重的。」
艾格德還提到：「但這並不代表我們要切斷跟丹麥的所有聯繫、合作及關係。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140111
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