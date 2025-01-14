川普揚言奪取格陵蘭 紐時評論：習近平將類比台灣

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（中央社台北14日電）川普放話拿下格陵蘭引人側目，美國紐時專欄文章說，許多人或許不把川普這番言論當回事，但中國領導人習近平一定十分關注，因為美國總統若能決定奪取格陵蘭島並拒絕排除使用武力的可能性，「這就像是給中國奪取台灣的一張巨大許可證」。

即將二度入主白宮的川普日前表示，美國想買下丹麥自治區格陵蘭（Greenland），丹麥若不合作，他將對丹麥祭出高額關稅。除了格陵蘭島，川普還揚言不排除動用武力收回巴拿馬運河（Panama Canal）的控制權。

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）今天撰文表示，川普有關奪取格陵蘭島和巴拿馬運河的言論或許受到例如深夜秀喜劇演員的大肆嘲弄，但「我很確定誰在關注這件事：中國國家主席習近平」。

文章表示，美國總統若能決定奪取格陵蘭島，並且明確拒絕排除使用武力的可能性，「那麼這就像是給中國奪取台灣的一張巨大的許可證，而台灣與中國大陸有著強烈的情感、歷史、語言和民族聯繫」。

佛里曼說，川普發表上述言論後僅僅數日，下列笑話就開始在中國問題專家中流傳：當川普開始談論奪取格陵蘭島和巴拿馬運河時，習近平有何感想？答案是「饑渴」，對台灣。

除了習近平，佛里曼認為，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一定也在思考同樣的事。

這篇評論文章寫道，「美國憑什麼告訴他（蒲亭），入侵烏克蘭是違反國際法和國際準則奪取另一國領土的行為，而川普卻在考慮奪取格陵蘭島，並強行重新施加美國對巴拿馬運河的主權？」烏克蘭領土曾是俄羅斯的一部分。

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佛里曼說，難怪蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）上週對美媒CNBC表示，俄羅斯「正饒有興趣地關注華盛頓關於這些問題的言論」。

佛里曼提到，一些人可能認為川普關於佔領格陵蘭島和巴拿馬運河的言論只是一個喜歡出風頭的領導人的玩笑話，但「這可不是玩笑。這是製造混亂的處方。它們造成的損害已經超出了人們的想像。如果川普堅持這些言論，我們和我們在『二戰』後建立的世界秩序將完全淪為笑柄」。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140114