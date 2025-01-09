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川普欲動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025/1/9 21:17
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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）美國總統當選人川普揚言不排除武力取得丹麥所屬自治區格陵蘭後，歐盟外交政策高官表示，格陵蘭主權必須受到尊重。英國、義大利及俄羅斯對這件事的看法也不盡相同。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天告訴記者說，「我們必須尊重格陵蘭（Greenland）的領土完整和主權」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）今天拒絕譴責川普對格陵蘭的野心，同時堅定認為美國取得格陵蘭這件事「不會發生」。

不過，拉米的發言與昨天部分歐洲領袖的反應大相逕庭。

例如，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，川普的立場已引起歐盟國家領袖「明顯的不理解」和「不安」。蕭茲後來還在社群媒體發文說，「不得以武力更動邊境」。

在今天一輪採訪中，拉米形容川普的發言符合「典型的川普（風格）」，並表示這些言論以「美國國家經濟安全」為中心。

俄羅斯政府發言人今天也說，克里姆林宮正密切注意川普對格陵蘭的主張，並對目前該主張只是一種措辭鬆一口氣。

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義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則駁斥美國可能以武力奪取格陵蘭或巴拿馬運河（Panama Canal）的揣測，她認為川普在這方面的發言是針對中國而來。

右翼領袖梅洛尼告訴記者說，「我認為，美國未來數年企圖以武力併吞他們有興趣的其他國家領土，這種可能性可以排除」，並補充說川普的發言「更像是…針對其他全球大國釋出的訊息」，她在這裡提到中國的利益。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140109

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