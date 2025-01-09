川普頻砲打巴拿馬運河 劍指中國勢力擴張

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市8日專電）美國總統當選人川普再次威脅要收回巴拿馬運河，甚至不排除動用武力。對此，巴拿馬政府除了再次重申擁有運河的主權，也強調「等川普1月20日正式就職後再說」。

原先不願再回應川普言論的巴拿馬政府，最後由外交部長艾查（Javier Martínez Acha）召開記者會。他措詞強硬指出「巴拿馬運河無庸置疑是屬於巴拿馬人」，「巴拿馬運河主權是不容談判的問題」。

艾查也強調，由總統穆里諾（Jose Raul Mulino）領導的巴拿馬政府，尚未與川普和他未來的政府代表，進行正式或非正式的接觸，「等川普總統就任後，巴拿馬與美國再透過相應的外交管道來處理」。

不過為何還沒正式上任的川普，率先拿巴拿馬運河開刀，甚至以武力恫嚇?瓜地馬拉媒體「共和報」（Republica）分析，川普稱「巴拿馬運河有中國駐軍」的言論，其實點明了美國已經警覺中國在拉丁美洲勢力的大幅擴張，尤其是像巴拿馬運河等重要交通樞紐，越來越多的中國企業參與其中。

例如巴拿馬運河兩端的港口碼頭，就由中資公司運營管理，運河週邊物流基礎設施擴建，和港口交通等現代化建設相關項目，也是中國企業投資興建。巴拿馬在2017年和台灣斷交後，同年立刻加入中國「一帶一路」倡議，嚴重壓縮美國在自家後院的空間。

此外，美國自911反恐戰爭後，外交軍事資源以及情報能量，幾乎都投注在中東地區，長期忽視在拉丁美洲的經營和關注，此期間，中國以強大的經濟實力貿易投資在拉丁美洲攻城掠地，填補了該區域的權力真空。川普還沒上任就以巴拿馬運河為起手式，就是向世界宣告「美國重回拉丁美洲」的決心。

另外以美國切身利益的急迫性來看，川普拿巴拿馬運河開刀，其實意在未來處理移民議題。例如接收被美國驅逐的非法移民安置，是否重啟類似「安全第三國」談判，美國先對其他中美洲國家，展現其強勢立場，先聲奪人。

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不過分析也強調，現任巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）是拉美國家對美國最有友好的領袖之一，川普如果出手太急迫，恐怕會失去在該地區已經為數不多的支持力量。

此外，鄰近的哥斯大黎加也率先聲援巴拿馬。哥斯大黎加國會7日以29票贊成、17票反對通過了一項臨時動議，譴責美國總統當選人川普，對巴拿馬和巴拿馬運河所有權的「干涉主義」威脅。但其他中美洲國家如瓜地馬拉，薩爾瓦多等國，官方對於運河議題並沒有評論，顯然不想捲進川普和巴拿馬的紛爭。（編輯：陳承功）1140109