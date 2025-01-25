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美參議員挺川普奪回運河 提案巴拿馬切斷與中企關係

2025/1/25 07:58（1/25 08:58 更新）
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巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，總長82公里，最大長度366公尺，最大寬度49公尺。每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易運量5%，美國與中國是最主要使用者。中央社製圖 114年1月17日
巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，總長82公里，最大長度366公尺，最大寬度49公尺。每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易運量5%，美國與中國是最主要使用者。中央社製圖 114年1月17日
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市24日專電）美國聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）力挺美國總統川普奪回巴拿馬運河，提出決議案，要求巴拿馬政府要和管理運河港口的中國企業，徹底切斷關係。

施密特表示，中國是美國的主要對手，而中國企業控制巴拿馬運河港口，對於全球貿易和美國海軍利益而言，是一項重要的擔憂，對美國和整個西半球都是如此。

施密特在接受美國媒體專訪時也強調，運河是確保美國軍隊能夠保護美國家庭，免受尋求統治世界的列強侵害不可或缺的一部分。而運河被中國控制，導致遠洋航線任何中斷狀況，都將讓民生必需品和服務變得更加昂貴，直接影響美國家庭。

該決議要求巴拿馬必須重申中立性及運河的公平進入權，並「終止」給予中國企業運營關鍵港口的協議。施密特更提議成立美國與巴拿馬之間的工作小組，以監督運河的安全和運營管理。

雖然這是一項不具約束力的決議，但是受到包括阿拉巴馬州、阿肯色州、堪薩斯州、新英格蘭和田納西州的多位共和黨參議員支持。參議員布里特（Katie Britt）表示，隨著越來越多中國企業在運河中投資，美國對於抵制中國的惡性影響至關重要。

他強調，美國是巴拿馬的夥伴，但必須明確表達美國對區域安全的承諾，並共同努力保持運河的公平管理。

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隸屬於香港「長江和記實業」的巴拿馬港口公司（Panama Ports Company, PPC），負責管理和運營巴拿馬運河兩個重要的港口。PPC公司自1997年獲得運河港口長達25年特許經營權，而且於2021年自動再續約25年。目前巴拿馬政府針對該公司在取得合約過程是否涉及貪腐，以及是否符合巴拿馬國家利益，派員展開調查。

巴拿馬媒體新聞報「LA PRENSA」報導，對於美國參議員的提案，巴拿馬外交官反駁是「無稽之談」，並且強調此舉干涉巴拿馬內政，並且凌駕於國際法準則之上。（編輯：周永捷）1140125

#川普
#巴拿馬運河
#中國企業
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