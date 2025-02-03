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美國務卿見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響
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美國務卿見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響

2025/2/3 04:38
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（中央社巴拿馬市2日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天面見巴拿馬總統穆里諾時告訴對方，巴拿馬必須立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，否則美國總統川普政府將會採取「必要措施」達成此一目標。

法新社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐（Marco Rubio）會見穆里諾（Jose Raul Mulino）時「明確表示，此一現狀不可接受，若未立即調整，美國將需採取必要措施，以根據條約保護其權益。」

布魯斯說，盧比歐告訴穆里諾，川普「已經初步確定，由中國共產黨影響和控制巴拿馬運河（Panama Canal）地區的當前形勢是對運河的威脅，意味違反『關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約』（Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal）」。

但是穆里諾於接見盧比歐後告訴記者：「我不認為這項條約及其合法性此刻受到任何真正威脅。」他指的是讓美國於1999年底將巴拿馬運河正式移交巴拿馬政府的條約。

他並提出展開技術層面磋商說：「技術團隊可以與美國商討此事，澄清他們的任何疑慮。」

美聯社報導，穆里諾承認中國對運河兩端港口的影響引發華府疑慮，但是他表示，擁有運河兩端港口經營權的財團接受審計，強調運河當局將對盧比歐提供更詳盡說明。

穆里諾並表示，與中國一帶一路倡議的協議到期時，巴拿馬不會予以更新。

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與此同時，今天有約200名抗議人士在首都巴拿馬巿遊行，高舉巴拿馬國旗的他們高喊「盧比歐滾出巴拿馬」、「國家主權萬歲」等口號。民眾在總統府附近遭到鎮暴警察阻擋後，有人焚燒繪有川普和盧比歐肖像的布條。

盧比歐計劃稍後走訪巴拿馬運河。（譯者：何宏儒）1140203

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