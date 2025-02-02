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泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
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批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過320億元

2025/2/2 10:43
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）巴拿馬政府正在調查特許經營運河港口的中國企業，是否涉及官商勾結，損害巴拿馬國家利益。該公司多年來3次修訂合約，談判過程不透明，形同黑箱作業，讓巴拿馬政府至少損失10億美金（約新台幣320億元）的收入。

巴拿馬主流媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，隸屬於香港「長江和記實業」的中國企業「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC），在1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）兩個關鍵港口25年。

「巴拿馬港口公司」最初承諾每年向政府繳納固定費用2220萬美金及收入的10%。但是在2005年修改合約決議，卻取消了繳納固定費用的規定，改將每個貨櫃的處理費從6美金提升到9美金，並且要求該公司投資改善港口設施。該合約前前後後總共修訂了3次，但是越修條件對「巴拿馬港口公司」越有利，引人質疑。

而在2010年，巴拿馬政府將貨櫃處理費定為12美元後，同時要求從2013年開始，每5年要重新審視合約條款。但是到現在已經過去近12年，費用仍然沒有重新調整。

「新聞報」（LA PRENSA）指出，依照2010年制定的每個貨櫃12美元的費用標準，如果根據消費者物價指數（CPI）分別在2013年、2018年和2023年進行調整的話，現今每個貨櫃運輸的費用應該在16美元左右，而不是現行的12美元。雖然運河港口有其他國家企業經營，但是中國掌握的兩個最關鍵的港口，從2010年現在，至少讓巴拿馬政府短收10億美金的稅收。

而巴拿馬前政府多次合約條款調整，明顯圖利中國企業。談判條件和過程拒絕公開透明，許多資料更被前政府列為「機密」，導致有關單位無法審查。

「巴拿馬港口公司」還以會影響營運獲利為由，強烈反對並企圖阻止巴拿馬政府在其擁有的克里斯托巴港（Cristobal）附近，擴建太平洋沿岸港口設施，也引發國家發展和企業利益衝突的爭議。

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此外，「巴拿馬港口公司」自從1997年，獲得運河港口長達25年特許經營權後，又在2021年依照「自動續約條款」，又取得25年的特許經營權直到2047年。但巴拿馬現任總統穆里諾（Jose Raul Mulino）政府認為，港口運營續約過程不透明，不僅涉及貪腐弊端，更可能成為中國在各地推動「一帶一路」中常見的「債務陷阱外交」，因此下令審計部門動員調查該公司。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當地時間2月1日晚間抵達巴拿馬，預計2日上午10點會見總統穆里諾並舉行會談。盧比歐也將和運河管理部門面對面。這也是自美國總統川普揚言「奪回」巴拿馬運河以來，兩國官方首度正面交鋒。（編輯：陳慧萍）1140202

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