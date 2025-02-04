川普盼烏克蘭達成稀土協議 以換取美國軍事援助

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他希望與烏克蘭協商一項協議，讓基輔保證供應用於電子產品的關鍵元素稀土金屬，以換取美國向基輔持續提供軍事與經濟援助。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年10月提及終結俄烏戰爭的「勝利計畫」時曾提出這類構想。

川普今天在橢圓形辦公室向媒體表示：「我們正在尋求與烏克蘭達成協議，他們將確保以稀土等其他東西，換取我們將給予的援助。」

一名記者問到他是否希望烏克蘭向美國提供這些資源時，川普回覆：「沒錯，我想要確保稀土的供應安全。」

一名親近澤倫斯基的消息人士向英國「金融時報」（The Financial Times）表示，川普的發言似乎與去年秋季向他提出的「勝利計畫」相符。消息人士說，烏克蘭已向川普提出在關鍵資源上合作的「特殊條款」，並強調保護關鍵資源免遭烏克蘭和伊朗侵害的重要性。

這名消息人士又說：「當然，我們準備與美國合作。」

澤倫斯基去年10月概述他的計畫時表示，其中一部分的重點在於保護烏克蘭的自然資源，「包括價值數兆美元的關鍵金屬」。

他說，他將敦促基輔的西方夥伴針對「共同保護能在烏克蘭取得的關鍵資源、共同投資與使用相應經濟潛能達成特殊協議」。

基輔擁有龐大的鈦、鐵礦與煤炭蘊藏，以及約50萬噸未開發的鋰，估計總價值達數十兆美元。

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其中一些資源可能會被在烏東推進的俄羅斯部隊奪走，或已被俄羅斯占領。

烏克蘭國家重建與基礎設施發展局前局長納耶姆（Mustafa Nayyem）說：「控制礦產資源已成了戰爭的一部分。」他又說，烏克蘭不只是為了自己的領土作戰，「還有為了管理戰略財富的權利，這可能是國家復甦的關鍵因素」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140204