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川普稱將和蒲亭採取重大行動 盼結束俄烏戰爭

2025/2/1 18:08（2/1 18:16 更新）
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圖為2018年7月16日川普（左）與蒲亭（右）在芬蘭會面後記者會。（路透社）
圖為2018年7月16日川普（左）與蒲亭（右）在芬蘭會面後記者會。（路透社）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他的政府已經跟俄羅斯「非常嚴肅討論」烏克蘭戰爭議題，而且他和俄國總統蒲亭可能很快會採取「重大」行動，盼結束這場持續近3年的衝突。

美聯社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與記者交流時透露：「我們將進行對話，我想也許會做出重大的事情…我們想結束這場戰爭，倘若當時的總統是我，戰爭就不會爆發。」

川普沒有透露是哪些政府官員與俄羅斯方面接觸，但強調雙方「已正在談」。被問到他是否直接跟蒲亭（Vladimir Putin）通話，川普則說：「我不想談這個。」

川普提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）應該與蒲亭達成協議，以避免這場衝突。

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俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭將於本月底滿3年，莫斯科當局近來加強空襲烏克蘭，幾乎每天都派出大量無人機進行襲擊。

蒲亭近期接受俄羅斯國營電視台訪問，他指出：「我們跟現任美國總統一向保持著井然有序、務實且相互信任的關係。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140201

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