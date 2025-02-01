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川普：日相石破茂下週訪白宮 期待會面

2025/2/1 10:58
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，日本首相石破茂下週將造訪白宮與他會面。路透社報導，預計會談將於2月7日舉行。

共同社指出，這是川普第2個總統任期開始後，兩人首度會面。

路透社提到，川普在橢圓形辦公室告訴媒體：「他們將過來與我對話，我很期待」。

日本「朝日新聞」本月30日報導，這2名領袖將討論加強經濟與安保合作。

石破茂2024年10月就任首相，比川普11月再次贏得總統大選早1個多月。熟悉相關事務的人士透露，石破茂希望於川普第2任期之初就建立個人關係，並在雙方共同擔憂中國影響力日益增長之際，深化與美國的關係。

消息人士也表示，石破茂計劃在會談中強調日本企業在美國創造就業機會，以及日本國防預算增加。

川普2016年第一次贏得總統大選後，時任日本首相安倍晉三隨即訪問紐約，會晤當時還未上任的川普。安倍當時是川普勝選後會晤的第一位外國元首，這被認為有助後來建立彼此的密切關係。安倍於2022年遇刺身亡。

不過，石破茂這次未搶得頭籌，因為川普預計2月4日在白宮會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。以色列總理辦公室表示：「尼坦雅胡總理將成為美國總統川普第2任期首位受邀赴白宮的外國領導人。」

分析人士認為，儘管擔心川普揚言藉關稅糾正貿易失衡問題，石破茂仍希望繼續深化雙方關係。

知情官員告訴路透社，日本正考慮協助建設美國阿拉斯加一條價值440億美元的天然氣管線，以向川普示好並避免潛在的貿易摩擦。

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官員說，考慮到天然氣相較其他能源的總成本，日本對於這條長達800英里（約1287公里）的天然氣管線可行性存有疑慮。然而，若川普要求，日本願意探討合作的可能性。川普曾宣稱這條天然氣管線對於美國的繁榮與安全至關重要。

一名官員表示，日本可能把這類承諾納入到其他讓步措施，例如進口更多美國天然氣、增加國防支出、擴大在美投資製造業等，以縮小560億美元雙邊貿易順差，並降低川普加徵關稅的風險。（譯者：楊惟敬/核稿：曾依璇）1140201

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