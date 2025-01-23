克里姆林宮：已準備好就終結俄烏戰爭與川普對話

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）針對美國新任總統川普昨天呼籲終結對烏克蘭的戰爭，俄羅斯克里姆林宮今天回應說，這番言論「了無新意」，但莫斯科已準備好與他進行「互相尊重」的對話。

法新社報導，川普昨天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）喊話，「立刻達成協議，停止這場荒謬的戰爭」，還說蒲亭若拒絕透過談判結束近3年的衝突，他可能對俄羅斯實施制裁。

由於川普在競選期間承諾迅速終結俄烏戰爭，外界普遍期待川普和蒲亭很快就會通電話，商討如何化解衝突。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科已準備好與華府進行「平等且互相尊重」的對話。

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川普尚未公開說明他如何看待基輔和莫斯科可能達成的和平協議輪廓。蒲亭則已提出最嚴苛的條件，其中包括烏克蘭撤離目前基輔控制下的俄羅斯部分領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則排除割讓領土的可能性，僅稱將考慮透過「外交」手段確保俄羅斯歸還占領的土地。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140123