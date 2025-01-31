美國務卿示警：中國恐在衝突中關閉巴拿馬運河

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天說，他「毫不懷疑」中國有在與美國衝突的情況下關閉巴拿馬運河的應變計畫，華府打算解決此一國家安全威脅。

路透社報導，盧比歐數天後將出訪中美洲，這是他擔任國務卿後首度造訪他國。他在天狼星XM廣播電台（Sirius XM）節目「梅根凱利秀」（The Megyn Kelly Show）的訪談中，呼應總統川普關於中國對巴拿馬運河影響力的一些疑慮。

川普在本月20日的就職演說中，再次指責巴拿馬違背1999年美國最終移交巴拿馬運河時許下的承諾，將運河經營讓予中國。巴拿馬政府則大力否認這種說法。

川普當時矢言「收回」運河，但沒有說明時間和方式。

盧比歐在擔任聯邦參議員生涯中，長期是對中鷹派，他提到一家設在香港的企業經營巴拿馬運河位在大西洋和太平洋入口處的兩座港口，對美國構成風險，因為「（中國）政府要他們做什麼，他們就必須做什麼」。

盧比歐說：「如果中國政府在衝突中要他們關閉巴拿馬運河，他們就必須這麼做…事實上，我一點都不懷疑他們有這麼做的應變計畫。這是直接威脅。」

巴拿馬政府大力否認將運河經營讓予中國，並堅稱巴拿馬在所有運輸上都公平管理運河。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天稍早排除在盧比歐來訪時與他討論運河控制權的可能性，穆里諾重申：「這條運河屬於巴拿馬。」

巴拿馬運河本身雖由巴拿馬經營，但運河兩端的兩座港口由上市的香港長江和記實業公司營運，附近其他港口由美國、新加坡和台灣的私人企業營運。

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盧比歐沒有重申川普要收回運河的說法，但強調美國打算解決問題，還說現況「不能再繼續下去」。

他表示，「我會說運河已經是中國人的囊中物」，希望很快能解決這個問題。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140131