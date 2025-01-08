巴拿馬運河通航逾百年 承載巨大經濟軍事價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國候任總統川普放話，不排除動用武力收回巴拿馬運河控制權等言論，引發外界關注他的動機，以及這條運河背後承載的地緣政治和戰略價值。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管美國不太可能掌控巴拿馬運河，但這些聲明可能表明川普「美國優先」的願景，包括為了美國貿易和國家安全利益而在國際間展示這個超級大國的力量。

川普補充說，他不希望巴拿馬運河「落入壞人之手」，還特別提到中國在這條水道上享有巨大利益。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究拉丁美洲的學者弗利曼（Will Freeman）說：「控制（巴拿馬運河）中立性確實符合美國的國家安全利益。川普的聲明主要是關於這一點。」

資料顯示，中國是巴拿馬運河的第2大使用者，僅次於美國。中國也在巴拿馬進行重大經濟投資。

弗利曼表示，巴拿馬運河不僅對美國在太平洋的貿易至關重要，如果與中國發生任何軍事衝突，美國也需要透過巴拿馬運河運輸船隻和其他資產。

美國「歐亞評論」（Eurasia Review）網站指出，巴拿馬運河自1914年通航以來，一直在塑造地緣政治和地緣經濟動態方面扮演要角。作為連接大西洋和太平洋的重要水道，巴拿馬運河具有不可估量的地緣政治意義。

這條運河是個戰略性過境點，能使工業發達的北美東岸、特別是美國和亞洲之間進行更快且更符合經濟效益的貨物運輸，船隻毋須繞行南美洲及其最南端的合恩角（Cape Horn）和麥哲倫海峽（Strait of Magellan）。

此外，這條運河也使南美洲的貨物更容易到達歐洲。

拜巴拿馬運河所賜，美國能對太平洋和大西洋進行一定程度的控制，進而掌控地緣政治關係動態，這在2次世界大戰上至關重要。

毫無疑問，巴拿馬運河是美國成為世上最強大國家的外交政策戰略的一環。

美國媒體CBS42報導，倘若運河的運作因軍事衝突而受到威脅，中立條約確實賦予美國採取行動的權利，但無權重新掌控。

美國威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）拉丁美洲計畫主任蓋登（Benjamin Gedan）則說，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）是一位親商保守派人士，他「屢次表明自己更願意與美國建立特殊關係」，因此川普的立場令人困惑。

他也指出，巴拿馬近年來向中國靠攏，這意味美國有戰略理由與這個中美洲國家保持友好關係。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，巴拿馬也是美國在阻止南美洲非法移民上的合作夥伴。

蓋登說：「如果要在某個議題上與巴拿馬發生爭執，沒有比運河更糟的選擇了。」（譯者：劉文瑜/核稿：）1140108