川普記者會5重點一覽 涵蓋格陵蘭墨西哥灣到蓮蓬頭水壓

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統當選人川普不到兩週即將宣誓就職，重返白宮。他今天在佛羅里州記者會中做出一系列主張和聲明，以下是路透社彙整的5大重點：

美國優先亦即擴張主義

2024年大選選戰期間，川普常說若當選將聚焦於國內議題、避免國際糾紛。但他今天的談話暗示他嚴正看待擴張美國領土一事。

他表示取得格陵蘭（Greenland）、奪回巴拿馬運河（Panama Canal）控制權符合美國國家安全利益，還說他不排除透過軍事力量或經濟施壓來達成上述目標。

今天談話中，川普一度將美加邊界稱為一條「人為繪製的界線」，並建議加拿大乾脆放棄主權、成為美國一部分還比較好。他這些話旋即掀起渥太華當局反彈。

目前還不清楚川普是否準備好以實際行動來支撐他某些較為怪誕的主張，但話已說出口不免驚動全球多國政府，推升各界有關川普在外交事務上衝動行事的關切。

川普需要「開刀」對象

川普向來需要幾個他拿來「開刀」的對象，即便這些對象是盟友也一樣。

除了挖苦加拿大，共和黨籍的川普還盯上巴拿馬，指控巴拿馬政府超收美國貨輪往來巴拿馬運河的通行費。

他還說墨西哥是「非常危險的地方」，並說要將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America）。

至於丹麥，儘管格陵蘭（Greenland）200多年來都是丹麥的一部分，川普仍直指丹麥宣稱擁有格陵蘭主權是不合法的，說：「大家不是真的知道丹麥是否有任何合法權力，但就算有，他們也應該作罷，因為我們需要它（格陵蘭）來維護國家安全。」

情況很糟糕，即便實際情況沒有很糟糕

贏得白宮寶座這條路上，川普把賭注押在選民對美國經濟狀況的焦慮上，尤其是通貨膨脹。

他今天繼續把美國經濟描繪得慘兮兮，即便許多指標都顯示美國經濟實際上很強健。

食品雜貨、保險、買房和借貸成本確實依舊居高不下，但另一方面，失業率仍處於歷史低點、薪資持續上漲、股市勁揚，國內能源產量也來到高峰。

路透社報導，然而，倘若現在承認經濟光明面，他20日宣誓就職之後經濟若開始失去動力，不就是替自己挖坑讓各界批評他的表現？那不如在走馬上任前「報憂不報喜」。

國會山莊暴民

川普先前已承諾會赦免參與2021年1月6日美國國會山莊暴動案的「川粉」，並於今天再次表達對這些人最深切的同情。

他不僅在無證據之下暗指聯邦調查局（FBI）在抗議人群之中安插幹員，還重述一部分國會山莊暴動案被告的說法，亦即當天衝入國會殿堂的民眾若真謀求叛亂，手上就會拿槍。

對此，路透社點出，檢方確實指控某些抗議人士曾持槍進入國會。

熱水器蓮蓬頭也遭殃

川普談話本色就是包山包海無所不談。他今天針對拜登政府推動禁售瓦斯熱水器之舉發表長篇大論，且似把熱水器（water heaters）和暖氣機（space heaters）兩者搞混。

他說，瓦斯提供了「更好的熱能。如同大家所說的，身體才不會發癢。誰家有一台開了身體就會發癢猛抓的暖氣機？」

川普接著抱怨水龍頭和浴室蓮蓬頭水壓太低，說即使在水資源豐富的地區，拜登政府也不理性地尋求節約用水。

川普說：「這叫做雨水，它…從天而降。」他還說：「淋浴沒有水，只滴啊滴啊地滴。這導致了什麼？你用了10倍的時間來洗澡。」

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川普接著談到他最喜歡的主題：風力發電機。他說沒有人想要風力發電機，還說沿海的風力發電機正導致鯨魚自殺。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）曾說，大型鯨魚死亡與沿海風力活動之間沒有已知的關聯。但川普堅稱，「風力發電機把鯨魚搞瘋了」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140108