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川普提議讓加拿大成美國第51州 杜魯道斥毫無可能

2025/1/8 08:49（1/8 09:05 更新）
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加拿大總理杜魯道。（路透社）
加拿大總理杜魯道。（路透社）
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（中央社渥太華7日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天駁斥美國總統當選人川普的提議，川普曾表示可能使用「經濟力量」讓加拿大成為美國第51州。

路透社報導，杜魯道在社群媒體X上發文表示：「加拿大毫無可能成為美國的一部分。我們兩國的勞工跟社區因為是彼此最大的貿易和安全夥伴中而受益。」

川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發表談話時被問到，他是否考慮動用軍事力量取得加拿大時，他回覆：「不，要使用經濟力量。因為加拿大與美國，那真的很了不起。」

川普長期以來都在抱怨加拿大對美國的貿易順差，他稍早向媒體表示，美加邊界是「人工劃定的界線」。

川普揚言將對加拿大進口商品課徵25%的關稅，而加拿大所有商品與服務有75%都是出口到美國。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）今天稍早表示，川普的發言「表明他完全不了解使加拿大成為強國的根本…我們永遠不會在面臨威脅時退縮」。

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杜魯道6日宣布他將在未來幾個月內辭職，屈服於國會議員對他在自由黨（Liberal Party）黨內不得民心而感到憂心的壓力。下一屆選舉必須在10月20日前舉行，民調預測反對黨保守黨（Conservatives）將大獲全勝。

保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）在社群平台X上發文表示：「加拿大永遠不會變成美國第51州。就是這樣。我們是偉大且獨立的國家。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140108

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