杜魯道請辭拜登感念美加合作 川普再提兩國合併

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天宣布請辭，美國政壇對此反應兩極。美國總統拜登稱杜魯道一直是美國「堅定不移的朋友」；總統當選人川普則再提爭議性主張，呼籲加拿大與美國合併。

法新社和路透社報導，川普在社群媒體上貼文寫道：「如果加拿大與美國合併，就不會有關稅、稅金會大幅下降，他們也會完全免受俄羅斯和中國經常圍繞他們的船隻威脅。」

他還說：「（美加）在一起，會是多麼偉大的國家！」

拜登的發言人、白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天則表示，杜魯道（Justin Trudeau）一直是美國「堅定不移的朋友」。

尚皮耶告訴媒體，在加拿大和加國人民選擇新任領袖之際，華府會與他們「站在一起」。

尚皮耶還提到，杜魯道在10年領導任期內，與美國在各項議題上保持密切合作。

她表示，拜登對杜魯道的合作表示感激，並感謝他致力捍衛北美免受21世紀地緣政治威脅。

杜魯道今天屈服於來自國會議員的壓力，他們對杜魯道所屬自由黨（Liberal Party）在選前民調中的糟糕表現深感擔憂。

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杜魯道與美國民主黨籍的拜登和前總統歐巴馬關係良好，但與共和黨籍的川普關係時而緊張。川普一直批評杜魯道，並揚言對加拿大加徵關稅。

在杜魯道任內，加拿大曾在川普上次執政時就美國、加拿大和墨西哥的三方貿易協議重新談判。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140107