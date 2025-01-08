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杜魯道請辭總理 方慧蘭、趙美蘭等6人列自由黨黨魁熱門候選名單

2025/1/8 15:54（1/8 16:12 更新）
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加拿大前副總理兼財政部長方慧蘭。（路透社）
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（中央社渥太華7日綜合外電報導）適逢加拿大政局分裂且加美貿易戰迫在眉睫之際，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天宣布將請辭，新任自由黨黨魁競選啟動，新人選3月接棒後恐在數週內面臨大選。

法新社報導，由於目前執政的自由黨民調支持度極低，無論誰獲選為黨魁，都可能在下一次大選後淪為在野黨，因此新任黨魁勢必得肩負起重建政黨的重責大任。

美國候任總統川普的盟友馬斯克（Elon Musk）已表態支持杜魯道的對手，即保守黨（Conservative）領袖博勵治（Pierre Poilievre）角逐總理一職。

反觀自由黨內至今還未有人正式宣布參選黨魁，但黨內熱門候選人名單已逐漸浮出檯面。

前副總理方慧蘭

前副總理兼財政部長的方慧蘭（Chrystia Freeland）去年12月因閃辭副總理引發熱議，當時她自曝在應對川普威脅對加拿大進口商品加徵25%關稅的問題上，與杜魯道發生衝突。

56歲的方慧蘭自2015年起在杜魯道政府中出任多個高階內閣職務。民調顯示，她是杜魯道接班人選中呼聲最高的候選人。

分析家鮑爾斯（Tim Powers）向法新社表示，儘管她曾出任多項要職，但「她並不是一位有效率的政治溝通者」。

前央行總裁卡尼

民調支持度緊隨其後的是59歲卡尼（Mark Carney），曾任加拿大央行行長及英格蘭銀行總裁的他，去年9月獲任命為杜魯道的特別經濟顧問，但政治經驗卻略顯不足。

鮑爾斯指出，卡尼擁有「卓越的智慧與政策思維」，在當前「反精英和反建制」的政治氛圍下，他的背景恐怕反成劣勢。

加拿大財政部長勒布朗。（路透社）
加拿大財政部長勒布朗。（路透社）

現任財政部長勒布朗

57歲現任財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）既是杜魯道的兒時好友，也是親密的政治盟友。他最近被委派主責加拿大與美國的談判工作，以試圖避免加美貿易戰。

勒布朗曾任多個高階內閣職務，據加拿大廣播公司（CBC）報導，他在黨內支持度也相當高，但在鮑爾斯看來，勒布朗與杜魯道的密切關係，可能在選民力求改變的時刻成為他參選的絆腳石。

加拿大外交部長趙美蘭。（路透社）
加拿大外交部長趙美蘭。（路透社）

外交部長趙美蘭

45歲的外交部長趙美蘭（Melanie Joly）曾被「紐約時報」評為有望接班杜魯道的人選，她的團隊向法新社表示已接到「大量來電」詢問她是否有意角逐黨魁。

趙美蘭負責處理加拿大一些最棘手的外交任務，包括修復加拿大與中國和印度之間，分別因政治干預指控、錫克教徒（Sikh）遇刺事件而趨於緊張的關係。

前卑詩省省長簡慧芝

59歲的前卑詩省省長簡慧芝（Christy Clark）早在去年10月就曾率先公開表態有意角逐總理。鮑爾斯形容她是這次競選中的「未知數」，並稱她在基層與人互動方面「表現非凡」，而且不受杜魯道政績所拖累。

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交通部長安南德

58歲出身學者的交通部長安南德（Anita Anand），過去曾在耶魯大學（Yale University）等其他主要大學任教，2019年首次當選國會議員，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間負責為加拿大人爭取疫苗、口罩及快篩試劑，隨後在國防部長任內也針對軍隊內的性侵問題推動相關改革。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1140108

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