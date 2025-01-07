杜魯道執政多年失民心 自家選區「杜粉」挺不下去

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（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天宣布將辭去總理和自由黨黨魁職務。在當年開啟他權力巔峰之路的蒙特婁巴皮諾選區，街坊鄰居和曾經的「杜粉」都說他越來越不得人心，因此他交棒的時候到了。

加拿大「環球新聞」（Global News）報導，杜魯道（Justin Trudeau）宣布辭職時表示：「這個國家值得在下次大選中做出真正的選擇。我已經很清楚，如果必須先在黨內競爭（總理候選人），我不可能會是最佳人選。」

曾任學校教師的杜魯道2008年當選蒙特婁（Montreal）巴皮諾（Papineau）選區議員，從此踏上躋身權力巔峰之路。

5年後他成為自由黨（Liberal Party）黨魁；2015年更繼承乃父衣缽，成為加拿大史上第2年輕總理。

許多住在巴皮諾選區的民眾原本對杜魯道印象不錯，如今他們不約而同地認為，他此刻下台是正確決定。

波納唐納（Giovanni Bonadonna）的理髮店已在巴皮諾選區營業幾十年之久。義大利裔的波納唐納自豪地說，他曾碰過杜魯道好幾次。

他說：「杜魯道人非常好，比誰都紳士…對街坊鄰居也很親切。」

巴皮諾被認為是加國最多元化、移民色彩濃厚的選區。

波納唐納表示，投票結果代表杜魯道交接權力的時機已到。

當地的1名咖啡店老闆也說，杜魯道讓他這樣的移民被迫艱難度日。

他說：「周圍的每個人都在討論移民問題。他讓很多人來到這裡，但好人卻沒辦法過來。」

在當地販賣農產品的安明（Faisal Amin）告訴加拿大新聞社（Canadian Press），在個人層面上他是個超級「杜粉」，但即便如此，他也認為杜魯道該下台了。

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他指出，如今加拿大人面臨沉重經濟壓力，因此新人新政對國家最好。

在當地的1座遛狗公園裡，曾多次投票支持杜魯道的奇柯恩（Isabelle Chicoine）也說，杜魯道早已失去民心。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140107