角逐取代杜魯道 加拿大央行前總裁卡尼參選自由黨黨魁

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（中央社艾德蒙頓16日綜合外電報導）加拿大中央銀行加拿大銀行（Bank of Canada）前總裁卡尼今天宣布參與執政黨自由黨黨魁選舉，以取代現任領導人暨總理杜魯道。

加拿大今年將舉行國會選舉，面對自由黨（Liberal Party）民調慘淡和同黨議員壓力，杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，他會在自由黨於3月9日選出新領導人後，辭去自由黨黨魁及總理一職。

路透社報導，現年59歲的卡尼（Mark Carney）與人氣低迷的杜魯道政府劃清界線，以外部人士自居。卡尼也曾任英國央行「英格蘭銀行」（BoE）總裁，他憑藉豐富的金融事務經驗參選，其主要競爭對手看來會是前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

卡尼聲稱他將聚焦應對陷入困境的加國經濟，讓它重回正軌。

卡尼發表參選演說時指出：「我將全心聚焦在讓我們的經濟重回正軌。」他還強調自己曾處理多場危機，並協助拯救加拿大、英國這兩大經濟體。

卡尼在2004年進入加拿大財政部前，曾為美國高盛集團（Goldman Sachs）工作。他在2007年被任命為加國央行「加拿大銀行」（BoC）總裁，一上任隨即就得應對2008年全球金融危機的後續影響。

在2013年，他接任英格蘭銀行總裁，成為首位曾領導兩大央行的人。

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卡尼於2020年離開英格蘭銀行後，他被任命為聯合國氣候行動及融資特使。他也在加拿大布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）擔任高階主管，並在太平洋投資管理公司（PIMCO）、支付服務提供商Stripe等企業任職董事。

卡尼和杜魯道關係密切，杜魯道去年9月才任命他擔任經濟成長任務小組的主席。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140117