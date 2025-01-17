加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
首頁 / 國際

角逐取代杜魯道 加拿大央行前總裁卡尼參選自由黨黨魁

2025/1/17 18:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社艾德蒙頓16日綜合外電報導）加拿大中央銀行加拿大銀行（Bank of Canada）前總裁卡尼今天宣布參與執政黨自由黨黨魁選舉，以取代現任領導人暨總理杜魯道。

加拿大今年將舉行國會選舉，面對自由黨（Liberal Party）民調慘淡和同黨議員壓力，杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，他會在自由黨於3月9日選出新領導人後，辭去自由黨黨魁及總理一職。

路透社報導，現年59歲的卡尼（Mark Carney）與人氣低迷的杜魯道政府劃清界線，以外部人士自居。卡尼也曾任英國央行「英格蘭銀行」（BoE）總裁，他憑藉豐富的金融事務經驗參選，其主要競爭對手看來會是前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

卡尼聲稱他將聚焦應對陷入困境的加國經濟，讓它重回正軌。

卡尼發表參選演說時指出：「我將全心聚焦在讓我們的經濟重回正軌。」他還強調自己曾處理多場危機，並協助拯救加拿大、英國這兩大經濟體。

卡尼在2004年進入加拿大財政部前，曾為美國高盛集團（Goldman Sachs）工作。他在2007年被任命為加國央行「加拿大銀行」（BoC）總裁，一上任隨即就得應對2008年全球金融危機的後續影響。

在2013年，他接任英格蘭銀行總裁，成為首位曾領導兩大央行的人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卡尼於2020年離開英格蘭銀行後，他被任命為聯合國氣候行動及融資特使。他也在加拿大布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）擔任高階主管，並在太平洋投資管理公司（PIMCO）、支付服務提供商Stripe等企業任職董事。

卡尼和杜魯道關係密切，杜魯道去年9月才任命他擔任經濟成長任務小組的主席。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140117

杜魯道
彭博：因應川普恐打貿易戰 加拿大正在謀劃關稅報復川普揚言併加拿大 杜魯道：除非拿加州或佛蒙特州來換
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：