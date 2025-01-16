自由黨將選黨魁 加拿大代表：維持與台強健夥伴關係

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）加拿大總理杜魯道將請辭，自由黨預計3月9日選出新黨魁。加拿大駐台代表倪傑民表示，相信加拿大新政府將持續與台維持強健夥伴關係，台灣在印太戰略的地位至關重要。

路透社報導，面對自由黨民調慘淡和同黨議員壓力，杜魯道已經於6日宣布，在自由黨選出新的領導人後，辭去總理及自由黨黨魁，結束長達9年多的執政。而自由黨9日透過聲明表示，將於3月9日選出新黨魁。

加拿大駐台北貿易辦事處15日舉行媒體茶敘，被問及加拿大新政府是否改變對台關係，加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）表示，相信加拿大將持續與台維持強健夥伴關係。

倪傑民說明，預期加拿大新政府將維持印太戰略，而台灣在印太戰略的地位仍至關重要，這明文寫在印太戰略裡頭。

加拿大政府於2022年11月27日首次發布「印太戰略」，明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，也多處提及台灣，指出加拿大將持續深化台加經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。

倪傑民也提及，加拿大海軍致力規律赴印太區域，派遣任務也會到台海、東海或南海區域，這是常規任務，自印太戰略發布以來，頻率也在提高，這將維持不變。

加拿大於2024年輪值「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主席國，外交部認為，這是台灣加入CPTPP的「機會之窗」，但CPTPP大會去年仍未針對台灣申請入會案成立工作小組。

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對此，倪傑民指出，2024年CPTPP成員國就各申請國都有良好的討論，包括台灣，台灣政府就申請加入CPTPP做了許多努力，確保包括法律、政策等貿易環境的健全，以達CPTPP的高標準。

倪傑民強調，加拿大樂見台灣維持對CPTPP的興趣，並致力加入CPTPP，也相信台灣的參與對CPTPP有所助益，因為台灣堅持以規則為基礎的貿易、產業的高摽準以及對全球經濟的貢獻。（編輯：蘇志宗）1140116