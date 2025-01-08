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川普屢拋震撼彈 義媒：如莎翁名言「瘋狂中有邏輯」

2025/1/8 20:48（1/8 21:07 更新）
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美國候任總統川普。（路透社）
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（中央社記者黃雅詩羅馬8日專電）美國候任總統川普20日將就職，預先拋出多項震撼言論。義大利媒體分析，川普許多看似無稽的言談仍有所本，「根據莎士比亞說法，川普式的混亂溝通，背後往往存在瘋狂中的邏輯。」

川普7日舉行記者會提出一系列主張，包括揚言不排除透過軍事或經濟力量取得格陵蘭（Greenland）與巴拿馬運河（Panama Canal）控制權，並建議加拿大乾脆放棄主權，成為美國一部分還比較好。

川普擅長政治表演 不斷拋出話題觀察各界反應

義大利主流報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）評論指出，川普回歸意味著「製造混亂的大師、充滿挑釁的言論重現江湖」，川普總是有能力站在舞台中心，吸引媒體注意力，催眠反對者，甚至引發許多外國政府反彈。就像川普2017年到2021年首度擔任白宮主人時一樣。

「還記得川普曾從早上5點就開始在社群推文引發的風暴嗎？」評論指出，儘管川普如今年事已高，仍深諳政治表演藝術，知道如何掌握公共話語權：「川普會迫使每個人都談論他想做的事」。

評論指出，從川普第一任期經驗觀察，他的言行之間存在相當薄弱的關係，他喜歡每天放煙火，例如揚言「我要入侵格陵蘭島或巴拿馬」，並享受眾人的戲劇化反應，就像跑去動物園大喊「獅子逃出來了」，再偷偷觀察引發的效果。

川普設定每日議程 瘋狂背後別有邏輯

評論指出，一個世界超級大國是否該採取這種治理之道，以拋出話題「測試效果」為樂，這點值得商榷，但川普藉此向媒體、反對派、某些外國政府「設定每日議程」，有其自身邏輯和用處。例如在2017年，北韓領袖金正恩曾暫停某些核試驗和飛彈試射，因為川普威脅要摧毀這些試驗，「看看會有什麼效果」。

評論指出，川普尚未就任已取得一些國際政治成果，例如與川普因關稅議題對峙的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）將下台。杜魯道倒台原因很多，且已累積一段時間，但重要導火線是政府內部回應川普關稅威脅的分歧。

評論指出，在川普威脅收回巴拿馬運河的陰影下，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）近日已向川普提出擴大合作，以關閉非法移民的過境路線。

評論指出，談到巴拿馬海峽，許多人拿川普的指控開玩笑，批評美國船隻要花大錢才能穿越美國人自己建造的運河，但「紐約時報」調查發現，中國已接管營運當地一些戰略基礎設施，這暴露了從拜登政府時期就存在的隱憂。根據莎士比亞說法，川普式溝通的混亂，背後往往存在著「瘋狂中的邏輯」（There's method in his madness）。

媒體喧囂當表演 美國選民只關心經濟就業和通膨

評論指出，在移民問題上，川普7日也取得在國內首次政治勝利，眾議院48名民主黨代表站在共和黨這邊，投票贊成一項加強打擊無證移民的法案。

評論指出，美國選民評判「川普2.0」是否成功兌現政見，著眼重點是移民、經濟成長、就業、通膨等議題，而非格陵蘭島的未來。根據2024美國大選最後局勢，各界應了解「社群媒體的喧囂與真實社會氛圍之間有著鴻溝」。

分析舉例，川普陣營在競選最後幾個月似乎經常失態，當川普指控海地移民會吃狗貓時，許多人以為川普會因這荒謬假消息賭輸白宮；川普在紐約造勢時，一名喜劇演員上台侮辱波多黎各人的醜聞，也被稱為致命事故，然而兩件事都無關緊要，事實證明，川普在大選中甚至強化了波多黎各族群的支持率。

義媒認為，美國公民似乎不再迷信社群媒體或流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的背書，而更關注所謂「基本面」，亦即經濟狀況、家庭購買力、安全感、公共秩序、民族自信心。

評論稱，就社群媒體領域而言，川普另一項具體成果是讓社媒巨擘 Meta 宣布結束「事實查核計畫」。對於民主黨來說，臉書（Facebook）內部審核機制是抵禦假消息的堡壘，共和黨則抨擊臉書審查機制偏頗，僅刪除保守派觀點。

義媒指出，Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在川普上任前宣布結束臉書和Instagram的事實查核機制，為川普奉上另一場勝利，儘管這個勝利僅是「象徵性」的，因為在美國大選期間，事實查核計畫並未對選民產生決定性影響。

極權國家領袖按兵不動 靜觀川普作為

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分析指出，川普每天超級早起並向媒體、反對派、外國政府「發號施令」的能力，似乎在民主國家內部發揮得淋漓盡致。反觀中國、俄羅斯、伊朗的領導人，習近平、蒲亭（Vladimir Putin）、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）並未對川普的每句話立即反應。相反地，他們按兵不動，等著看川普會認真做什麼。

分析指出，威權體制領導人似乎理解到，川普習慣用放話牽動別人的神經、期望和情緒反應，因此他們決定與「溝通大亂鬥遊戲」保持距離，或至少試圖給外界留下冷靜形象，威權國家領袖具備的特殊優勢是可以操控自家媒體輿論。（編輯：韋樞）1140108

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