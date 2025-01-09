美媒：北極新航道改變地緣政治 川普加碼野望格陵蘭

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（中央社記者廖漢原紐約8日專電）美國總統當選人川普升高有意控制格陵蘭的態勢，「華爾街日報」分析，北冰洋因暖化融冰開啟國際新航道，改變了地緣政治角力方向。格陵蘭的重要戰略地位與豐富礦藏，是美、中、俄競逐北極圈與川普出手的主因。

川普（Donald Trump）7日在記者會對丹麥所屬的格陵蘭公開表達，不排除以武力與經濟脅迫手段，希望美國能控制這座全球最大的島嶼。格陵蘭土地藏有稀土礦物、石油與天然氣，受全球暖化影響，北極航道逐漸開通，中國與俄羅斯在北冰洋地區高度活躍。

為何格陵蘭超越烏克蘭與中東，成為川普上任前話題性最高的美國軍事與外交方向？

華爾街日報（Wall Street Journal）8日報導，由於氣候變遷開通國際新航道，地球北端的地緣政治因此重組，俄羅斯在北極圈重新開啟前蘇聯時代10多個軍事基地，侵略烏克蘭後，這些作為與西方國家關係更見緊張。

北極圈融冰，中國也加入拓展北冰洋航道，探索格陵蘭天然資源，當中包括製造手機、電動車與軍備零件的礦土。五角大廈曾在2018年阻止中資投資島上的3個機場。

格陵蘭地理位置與北極圈所有航道都有關連，引起中國高度興趣。一帶一路倡議中的「冰上絲路」計畫可避免船艦經過蘇伊士運河與麻六甲海峽，大幅縮短海運距離。

專家多認為，控制格陵蘭與廣闊的北極圈對投射國力、監視敵國行動與確保航道使用權，具有高度價值。美國在格陵蘭的皮圖菲克（Pituffik）太空基地設有雷達站，具早期監控彈道飛彈行蹤的功能。

此外，格陵蘭是北半球戰略水域「GIUK缺口」（GIUK Gap）的一部分，「GIUK缺口」泛指格陵蘭、冰島與英國間水域，是上世紀冷戰美俄彼此監視行動的地區，俄羅斯近期在此增加潛艦巡邏並舉行軍演。

川普第一任期的國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）去年12月指出，川普認為格陵蘭對美國國防極為重要的說法是正確的，美國熱愛丹麥，但增加幾架無人機、雪撬隊與檢查船隻，不足以抵擋俄羅斯與中共的野心。如果美國重要盟邦丹麥無法承諾保衛格陵蘭，美國會介入。

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雖然丹麥各界與歐洲國家同聲反對川普的格陵蘭主張，但也有較為緩和的外交語言。華爾街日報報導，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，俄羅斯在北極圈提高戰備，中國的興趣也增加，美國與北約（NATO）關注區域安全是合理的。

川普國安團隊已初步討論上任後與格陵蘭及丹麥雙方接觸，但對如何控制格陵蘭仍莫衷一是。部份顧問人員認為不可能花錢購買，但透過投資與大型軍事安排，可以擴大美國在格陵蘭的存在及影響力。（編輯：陳正健）1140109