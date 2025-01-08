川普揚言武力奪取格陵蘭 法國警告歐洲不會坐視

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（中央社巴黎／哥本哈根8日綜合外電報導）法國今天就美國總統當選人川普威脅歐洲聯盟「主權邊界」一事提出警告。川普拒絕排除採取軍事行動取得歐盟成員國丹麥所屬自治區格陵蘭的控制權。

法新社報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「歐洲不可能讓世界上其他國家，不管他們是誰…攻擊它的主權邊界（Sovereign Borders）。」

「我們是一個強大的洲，我們必須進一步自我鞏固。」

巴霍形容格陵蘭（Greenland）是「歐洲的領土」。格陵蘭是丹麥的自治領土，透過丹麥而與歐盟產生關聯。

川普昨天在議題包羅萬象的記者會中拒絕排除對巴拿馬運河（Panama Canal）和格陵蘭進行軍事干預。他已表明希望兩者都由美國控制。

巴霍說：「如果你問我：美國會侵略格陵蘭嗎？我會說不會。」

但他同時表示，已經又回到「最強者至上的時代」、「我們該受人恫嚇嗎？該讓憂慮壓倒嗎？顯然不該如此」。

他還說，相信美國「本質上不是帝國主義者」，他也不認為這「正在改變」。

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與此同時，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）昨天深夜依既定行程抵哥本哈根，將會見丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）。左翼政黨領導人艾格德支持未來脫離丹麥而獨立。

艾格德啟程之前曾宣布，原定今天與佛瑞德里克會面的行程延後進行，但未提出說明。丹麥王室則表示這項會晤將如期進行，但未就此詳述。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140108