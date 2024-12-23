川普再喊美國應買下格陵蘭 總理：我們不賣

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（中央社哥本哈根23日綜合外電報導）針對美國總統當選人川普表示，美國應該要「擁有與控制」600年來屬於丹麥一部分的廣大北極島嶼格陵蘭，格陵蘭民選首長今天說，這座島不會出售。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天宣布，他將任命美國前駐瑞典大使霍爾里（Ken Howery）擔當駐丹麥大使。他還在自己的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「為了全世界的國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

格陵蘭目前是丹麥自治區，其總理艾格德（Mute Egede）今天發表書面評論說：「格陵蘭是我們的。我們不會待售，未來也永遠不賣。我們絕對不能失去長久奮鬥而來的自由。」

格陵蘭經濟仰賴漁業及丹麥補助，但藏有礦物、石油和天然氣等資源，其首府努克（Nuuk）離美國東岸大城紐約比離丹麥首都哥本哈根還近。

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美國則在格陵蘭有大型的皮圖菲克（Pituffik）空軍基地，加上歐洲到北美洲的最短路線便是經由格陵蘭，因此對於美軍及美國的彈道飛彈預警系統而言，這座島具有戰略重要性。

丹麥在野黨保守人民黨（Conservative People's Party）的國會議員暨國會國防委員會主席賈洛夫（Rasmus Jarlov）在社群媒體平台X發文表示，丹麥政府務必要明確陳述，格陵蘭的控制權不容討論或協商。（譯者：張正芊）1131223