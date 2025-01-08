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川普買島言論爆反彈 丹麥：格陵蘭不是商品

2025/1/8 21:13（1/8 21:24 更新）
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（中央社記者林尚縈柏林8日專電）美國總統當選人川普公開表態，希望美國取得格陵蘭的控制權，以應對中俄在北極地區日益增長的影響力。他的長子小川普近日造訪格陵蘭，引發丹麥輿論強烈反彈，批評川普將格陵蘭視為可交易的商品。

屬於丹麥王國一部分的格陵蘭，在1979年公投後獲得內政自治權，但外交、國防等涉外事務仍由丹麥政府負責。

近年由於當地豐富的礦藏與軍事戰略地位，格陵蘭成為世界大國角力熱點，格陵蘭作為丹麥的自治領地，長期與丹麥保持特殊關係，川普買島的言論引起丹麥各界反彈。

丹麥保守黨（Conservative People's Party）黨魁尤爾（Mona Juul）今天在X上抨擊川普，表示無法接受一個將成為美國總統的人公開說要買格陵蘭，認為「格陵蘭不是一個可以買賣的商品。」

來自格陵蘭執政黨「伊努特社群黨」（Inuit Ataqatigiit）的國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）受丹麥廣播公司（DR）採訪時說，不排除使用軍事或經濟壓力對付格陵蘭的川普，對格陵蘭來說是種威脅。

伊努特社群黨2021年因持環保立場、反對國際在格陵蘭開採稀土和鈾礦的計劃與投資，贏得格陵蘭國會選舉，打敗當時主張採礦能增加就業機會，還可以帶來每年數億美元收入，有助格陵蘭擺脫依賴丹麥財政進而獨立的「前進黨」（Siumut）。

這兩個格陵蘭本土最大的政黨都支持格陵蘭民族自決、脫離丹麥，但獨立路徑與做法存在分歧。根據美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，前進黨主席顏森（Erik Jensen）原預計將在小川普（Donald Trump Jr.）到訪期間與他會面，但遭顏森否認。

而在丹麥，不論是反對格陵蘭脫離的保守黨還是主張獨立的格陵蘭自治政府，都不希望格陵蘭成為可被交易的商品或世界強國戰略擴張的棋子。

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丹麥銀行Sydbank分析師裴凱儒（Jacob Pedersen）指出，川普威脅若丹麥不合作，將施加高額關稅，此番言論已影響丹麥股市，包括丹麥綠能巨頭Vestas及沃旭能源（Ørsted）股價均下跌。

面對當前川普掀起的波瀾，丹麥廣播公司評論，川普的做法完全超出了正常外交與國際關係範疇，尷尬的是美國是丹麥重要盟友，卻可能對丹麥領土的完整性構成威脅，認為這次事件可能演變成丹麥近代最大的外交危機。（編輯：韋樞）1140108

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