丹麥稱格陵蘭可能獨立但不賣美國 居民五味雜陳

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（中央社哥本哈根8日綜合外電報導）美國總統當選人川普拒絕排除動武取得格陵蘭後，丹麥外交部長今天表示，若當地居民願意，格陵蘭可能獨立，但不太可能成為美國的一州，而當地居民的看法也不一。

路透社報導，格陵蘭領袖今天在哥本哈根會晤丹麥國王；一天前，川普的爭議言論將格陵蘭的未來命運推上全球新聞頭條。蘊藏豐富礦產且具戰略重要性的格陵蘭是丹麥自治領地。

川普將於本月20日正式就職美國總統。他6日表示，不排除以軍事或經濟行動將格陵蘭納入美國版圖；同一天，川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也對格陵蘭進行私人訪問。

格陵蘭因丹麥的成員國身分而成為北大西洋公約組織（NATO）一部分，對美國軍隊和其洲際彈道飛彈早期預警系統具戰略意義，因為從歐洲到北美洲的最短路徑必須經過格陵蘭。

川普表明將採取更好鬥的外交政策，可能打破傳統外交形式。

格陵蘭是世界上最大島嶼，已隸屬於丹麥600年，島上約5.7萬居民已獲得內政自治權。格陵蘭自治政府由格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）領導，目標是最終脫離丹麥獨立。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示：「我們完全承認格陵蘭有自己的雄心壯志。如果這些願景得以實現，格陵蘭將成為獨立國家，但它不太可能成為美國的一個聯邦州。」

拉斯穆森在記者會上指出，鑑於俄羅斯與中國在北極活動增加，美國提高對北極地區的安全關注實屬合情合理。

他補充表示：「我不認為我們正陷入外交政策危機。我們願意與美國進行對話，探討雙方將如何展開比現在更密切的合作，以確保實現美國的目標。」

格陵蘭首府努克（Nuuk）居民路德維森（Mikael Ludvidsen）對川普的意圖持懷疑態度。他向路透社表示：「我認為他說得太誇張了。他說要用武力占領我們，我想你不能把他的話當真。」

當地居民尼爾森（Niels Nielsen）則說：「這太過分了，格陵蘭是非賣品。」

然而，也有居民認為與超級強國結盟可能對格陵蘭有利。

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居民奧斯特曼（Jens Ostermann）說：「我們應該與強國結盟，因為格陵蘭是一個富饒的地方，我們這裡什麼都有。」

格陵蘭總理艾格德呼籲居民保持冷靜並團結一致。他同時強調，格陵蘭的目標是徹底從前殖民統治者丹麥獨立出來。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140109