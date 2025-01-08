川普長子私訪格陵蘭 未與政府官員見面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根7日綜合外電報導）美國總統當選人川普長子小唐納今天對格陵蘭進行私人訪問，且未與任何政府官員見面。川普曾在耶誕節之前建議採取軍事行動接管這個擁有豐富礦產和石油資源的丹麥自治區。

法新社報導，小唐納（Donald Trump Jr.）造訪格陵蘭期間，川普在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會被問到，是否會排除動用軍事手段接管格陵蘭和巴拿馬運河的可能性。

川普向媒體表示：「我不會承諾（不採取軍事行動），有時你不得不採取一些行動。我們需要它們來保障經濟安全。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）向丹麥電視台TV2表示，她不認為川普的意圖會演變到那種程度。

她說，「我不會幻想事情會發展到那樣的地步」，並呼籲大家保持冷靜。她還說：「作為美國親密的盟友，我認為美國的關注日益增長是值得高興的。但必須以尊重格陵蘭人民的前提下進行。」

川普昨天還稱格陵蘭為「一個不可思議的地方」，並承諾如果格陵蘭被華盛頓吞併，當地人民將會繁榮富裕。

他在自己的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們將保護它，珍惜它，免受外部世界的惡意侵害。讓格陵蘭再次偉大！」

川普今天也發文表示，這個島嶼需要「安全、安定、力量與和平！這是必須實現的協議。」

但今天小唐納抵達格陵蘭，表示這只是一趟一日遊，佛瑞德里克森警告：「格陵蘭是格陵蘭人民的家園。」

小唐納堅稱他並非來「買格陵蘭」的。他在社群媒體平台Rumble上說：「我會與人交談。我只是以遊客的身分來這裡。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北極圈內的戰略要地格陵蘭擁有豐富的礦產和石油資源，但當局禁止石油探勘和鈾礦開採，此外，這裡還有一座美國軍事基地。

格陵蘭媒體報導，小唐納在當地停留幾個小時後便離開，並未進行任何正式會議。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140108