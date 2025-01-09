Fed會議紀要：數名高層憂心抗通膨恐陷停頓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）根據聯邦準備理事會（Fed）今天公布的會議紀要，數名高階官員在去年12月會議中提出關切，認為近幾個月來對抗通膨的努力陷入「停頓」。

法新社報導，聯準會12月開會表決以11票贊成對1票反對，通過調降基準利率1碼（0.25個百分點），表示未來將減緩降息速度，這引發了美國將維持較高利率時間更久的擔憂。

2024年最後幾個月通膨小幅攀升下，聯準會做出降息決定，讓聯準會偏好的通膨指標偏離2%的長期目標。

同時，美國經濟成長持續強健且勞動市場相對強韌，讓聯準會快速降息的壓力減輕。

聯準會最近一次將利率調降至4.25%至4.50%區間並非一致決定，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁漢麥克（Beth Hammack）即投票支持維持利率不變。

今天公布的聯準會會議紀要指出，在這次會議中，聯準會利率決策委員會「數名」成員擔心「通膨減緩過程恐已暫時停頓下來，或注意到可能的風險」。

會議紀要指出：「幾乎所有與會者都認為，通膨展望的上升風險已經增加。」

聯準會官員還擔心如何模擬川普承諾的貿易和移民政策變化可能造成的影響，儘管他們未提到這位總統當選人的名字。

川普矢言全面對進口貨物課徵關稅，並執行大規模驅逐無證勞工的政策，引發許多經濟學家預測通膨可能高於之前的預測且成長下滑。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而川普和他的經濟顧問不認同這些假設，堅稱他的政策將有利通膨減緩和促進經濟成長。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group），在聯準會會議紀要公布前，期貨交易員預測聯準會本月稍後的下一次利率決策會議，將維持基準貸款利率不變的可能性約95%。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140109