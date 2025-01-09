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Fed會議紀要放鷹 新台幣爆量走貶改寫近9年新低

2025/1/9 18:30
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國聯準會公布的會議紀要放鷹，美元指數強勢攻高，挺進109價位，加上台股下挫，新台幣貶勢難止，跌破32.9元，今天收盤收32.94元，貶5.7分，改寫近9年新低，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出20.105億美元的巨量。

美國聯邦準備理事會（Fed）8日公布去年12月會議紀要，內容顯示，官員憂心對抗通膨的進展陷入停頓，並考慮放慢降息步調。

Fed會議紀要釋放鷹派訊號，助長美元指數向上突破109大關，亞幣今天同步走弱。根據央行統計，美元指數續漲0.52%，人民幣持平，日圓小跌0.05%，新台幣貶0.17%，韓元下跌0.33%。

新台幣兌美元今天以32.9元開盤後，旋即走弱，儘管出口商積極進場拋匯，匯價一度翻揚，仍不敵外資流出力道，摜破32.9元價位後，貶幅仍持續擴大，盤中最低觸及32.97元。

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外匯交易員指出，今天除了Fed會議紀要放鷹，傳出美國總統當選人川普為徵收關稅鋪路，擬宣布國家經濟緊急狀態，在市場砸下震撼彈，可能進一步擾亂金融市場，避險情緒升溫也有助美元維持偏強格局。

新台幣延續貶勢，外界關注年關前是否會貶破33元大關，外匯交易員表示，今天匯價貶至波段低點，明顯看到出口商拋匯量能湧現，為匯價提供支撐，但關鍵還是美元指數會不會遇到反壓，以及外資匯出可能為貶勢推波助瀾；隨著川普即將上任，變數也愈來愈多，現在一切都很難說。（編輯：黃國倫）1140109

川普
去年出口4750.7億美元創次高 成長9.9%居亞鄰前段班華爾街股巿疲軟 亞股多收跌
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