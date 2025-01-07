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巴爾辭去Fed監管副主席 為川普任命新人鋪路

2025/1/7 13:06
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）負責金融監管事務的副主席巴爾今天宣布將提前辭去其監管職責，以避免與總統當選人川普發生衝突，也為川普任命替代人選鋪平道路。

法新社報導，巴爾（Michael Barr）在聲明中表示，他最晚將於2月28日辭去其監管職務，距離他的任期於2026年7月到期還有約18個月。

巴爾表示，他將繼續擔任聯準會理事，這將使他在聯準會強大的利率制定委員會中擁有永久投票權。

這項決定意味川普將不得不從聯準會目前的7名理事會成員中挑選1名繼任者，除非其中有人選擇在任期屆滿前自願辭職。

巴爾在致拜登的信中寫道：「這個職位引發爭論的風險，可能會分散對我們任務的關注度。」

他還說：「在當前環境下，我確信以聯準會理事的身分，將能使我更有效地為美國人民服務。」

巴爾是第2位出任聯準會監管副主席的人，這項職位是在2008年全球金融危機後所設立。

巴爾求去為川普任命繼任者鋪平道路，由更符合他觀點的人選負責金融監管工作。

川普20日上任後將正式提名替代人選，再由共和黨控制的美國聯邦參議院批准。

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無論由誰填補這項職缺，都可能傾向在監管銀行業方面採取較寬鬆的立場。

巴爾宣布辭去監管副主席職務後，美國銀行股聞訊上漲。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140107

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