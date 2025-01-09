川普擬宣布美國經濟緊急狀態 經濟部：汽車資通訊產業將受影響

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）美國有線電視新聞網（CNN），美國總統當選人川普為徵收關稅鋪路，擬宣布國家經濟緊急狀態。經濟部今天表示，若政策真的成型，台灣汽車與資通訊產業將受影響，政府將與業者保持聯繫，同時觀察並因應川普正式的政策內容。

CNN報導指出，4名知情消息人士指稱，美國總統當選人川普擬宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅。

經濟部次長何晉滄今天出席政院會後記者會時表示，經濟部長郭智輝昨天已經說明，涉及關稅部分，可能對台灣的資通訊及汽車產業會有影響，經濟部也已經盤點目前產業狀況，汽車產業多是汽車零組件輸出美國，沒有整車輸出；資通訊產業則是輸出高階桌機、筆電、伺服器等，這部分比例相對比較高。

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何晉滄表示，經濟部正與汽、資通訊產業保持聯繫，等待觀察並因應川普正式的政策內容，看是否會透過境外關內政策，協助優勢產業到美國等。

行政院去年因應美國選舉結果，由行政院副院長鄭麗君組成專案小組，研議台美經貿、科技等交流新模式。行政院發言人李慧芝主持記者會時補充表示，小組持續開會中，相關因應作為將等川普新政府上台後，才會有完整說明。（編輯：蘇龍麒）1140109