H-1B簽證引內鬨 川普「讓美國再次偉大」聯盟現裂痕

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統當選人川普將重返白宮，億萬富豪和藍領選民支持功不可沒。但分析家指出，兩者近來因H-1B工作簽證起內鬨，這個內部緊張未來可能破壞脆弱的「讓美國再次偉大」聯盟。

法新社報導，川普（Donald Trump）去年競選總統時主打「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）。不過，始終支持川普、主張對移民採取強硬手段的支持者，與電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等砸重金為川普助選的科技大亨，對於是否開放更多技能嫻熟的外國勞工申請H-1B簽證，兩方近來大打筆戰。

這個衝突可能演變成無法挽回的分裂。MAGA運動的主要推手出面強調，這場本該屬於人民的運動，讓馬斯克這位超級富豪發號施令根本就是荒謬。

馬里蘭州文理學院華盛頓學院（Washington College）政治系教授希克爾（Flavio Hickel）告訴法新社：「支持MAGA的傳統派與大型科技公司近來大打筆戰，變成這個運動（內部）未來陷入長期對抗的開端。」

代表矽谷「科技幫」的川普支持者馬斯克至少投入2億5000萬美元（約新臺幣82億元）協助川普打選戰。儘管川普之前大肆宣傳移民引發犯罪浪潮的駭人故事，但這種情況從未發生。

馬斯克提供的資金確實大有助益，但這位全球首富近來支持放寬聘僱專業技術人士的H-1B工作簽證後，發現自己變成MAGA運動的針對目標。馬斯克顯然尚未意識到川普陣營其他盟友的反移民敵意，已延燒到他聘僱勞工的做法。

希克爾將馬斯克、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和其他幾位川普欽點為顧問角色的科技大亨描述成「具有意識形態的自由主義者」，這些人支持傳統保守派優先考慮的事項，比如平衡預算和開放更多合法移民。

希克爾指出，「傳統的MAGA支持者似乎不太關心預算，他們認為川普的本土主義是他身為候選人最具吸引力的特徵。」

自美國去年11月初舉行總統大選以來，MAGA運動內部首次發生衝突，美國媒體形容這是「寡頭與本土主義者」之爭。馬斯克稱批評他的川普基層支持者是「卑劣的愚人」、應該被剷除。

身為前白宮策略家、MAGA運動中的媒體明星巴農（Steve Bannon），在他的Podcast節目「戰情室」（War Room）中揚言要在跨年前夕「狠狠打臉（馬斯克）」。巴農警告這位科技大亨，別在「走上佈道台的第一週，就開始對人民說教」。

巴農擔憂川普的億萬富豪支持者從未真正理解川普吸引藍領選民的原因，因此建議馬斯克與其他億萬富豪「好好研究」有關MAGA保住美國民眾就業機會的論述。

不過，紐約州賓安頓大學（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）稱讚川普籌組了一個比過去更全面的聯盟，但這也讓聯盟內部發生衝突的可能性升高。

尼曼表示：「他（川普）知道自己必須解決經濟問題，正是這個議題助他重返白宮，因此強力打擊科技業將是糟糕的政治決定。」

其他分析家預期，這場內鬨對馬斯克而言將會是糟糕的結局，因為川普敏銳意識到自己真正的權力來自藍領選民的支持。

其他人則認為，矽谷提供金錢支持所造成的誘惑，可能已經永久改變MAGA運動。再者，向來奉行實用主義的川普，將帶領支持者走向中間路線，而非任憑支持者將川普拖往右派陣營。（譯者：屈享平/核稿：洪啓原）1140105