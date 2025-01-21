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拉馬斯瓦米傳將離開政府效率部 競選俄亥俄州州長

2025/1/21 07:21（1/21 07:39 更新）
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美國企業家拉馬斯瓦米。（圖取自facebook.com/VivekGRamaswamy）
美國企業家拉馬斯瓦米。（圖取自facebook.com/VivekGRamaswamy）
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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）川普就職演說正式宣布成立「政府效率部」，他已任命全球首富馬斯克和企業家拉馬斯瓦米共同主掌該部門。不過，拉馬斯瓦米傳出決定離去、競選俄亥俄州州長；政府效率部也在川普就任當天吃上多起官司。

川普（Donald Trump）為恢復聯邦政府效率所成立的政府效率部（DOGE），在他新任期第一天即遭遇包括人事變動和法律戰在內等多項挑戰。

美國多家媒體報導，與馬斯克（Elon Musk）共同主掌政府效率部的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）即將分道揚鑣，競選俄亥俄州州長。

馬斯克和拉馬斯瓦米兩人今天皆現身川普就職典禮。拉馬斯瓦米今天在X平台上放上多張照片，包括他與馬斯克的合照，寫上「黃金年代新紀元」從週一開始。

美國政治網站Politico引述知情人士消息指出，拉馬斯瓦米可能在正式宣布參選州長前辭職，這為馬斯克掌控大局鋪平道路，拉馬斯瓦米在川普圈子與部分共和黨人不睦。

熟悉拉馬斯瓦米的人士表示，他預計將於下週正式啟動州長競選活動。

拉馬斯瓦米的退出可能衝擊政府效率部，該部門目標是在2026年7月4日之前削減高達2兆美元政府支出。

人事變動外，針對政府效率部的法律戰也在川普宣誓後隨即上演。美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）指出政府效率部面臨至少3起與「透明度」相關的訴訟。

進步派組織向聯邦法院指控政府效率部門違反1972年的一項法律透明度要求。訴訟主張政府效率部應被視為「聯邦諮詢委員會」。根據1972年「聯邦諮詢委員會法」（FACA），委員會必須代表平衡觀點，公開舉行會議，並保存會議記錄。

其中一起訴訟由「民主前進」（Democracy Forward）組織提起，他們稱政府效率部是由「未經選舉產生的億萬富豪所領導的秘密運作」，有可能在缺乏適當透明度或監督的情況下，提出影響數百萬美國人的建議。

另外一起訴訟由「國家安全顧問」公司（National Security Counselors）提起，焦點集中在政府效率部成立與運作的法律程序，對川普、馬斯克、拉馬斯瓦米提告。

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還有一起訴訟針對政府效率部代表性，指出該部門成員無法代表一般美國民眾利益。

據華盛頓郵報（Washington Post），政府效率部已僱用數十名人員，目前在馬斯克太空探索科技公司（SpaceX）的華盛頓辦公室運作，並向美國各政府機構派遣代表，整理建議清單，與政府同步執行，並經常透過加密即時通訊應用程式Signal進行溝通。（編輯：唐佩君）1140121

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