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美國準環保署長：氣候變遷是真的 川普憂綠色政策成本高

2025/1/17 17:20（1/17 17:58 更新）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名的環境保護署署長人選澤爾丁今天出席聯邦參議院召開的人事任命聽證會，雖然川普強烈懷疑氣候變遷，但澤爾丁在聽證會說人為造成的氣候變遷是真的。

法新社報導，澤爾丁（Lee Zeldin）曾是紐約州的共和黨籍聯邦眾議員，他承諾履行川普（Donald Trump）的競選政見，也就是加強美國能源主導地位，以及撤銷現任總統拜登（Joe Biden）主政期間施行的環保法規。

川普認為氣候變遷是一場「騙局」，並於去年總統大選期間，承諾要擴大石油和天然氣開採。

但澤爾丁告訴參議院環境暨公共工程委員會（Senate Environment and Public Works Committee），他認為氣候變遷是「真的」，而且川普的說法應該被視為，對於綠色政策高昂成本的擔憂。

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澤爾丁表示：「我認為他（川普）是擔憂，一些有爭議和意見分歧的政策得付出經濟代價。」

若干環保團體指出，對於十分效忠川普的澤爾丁獲得提名表達憂心，不過由於共和黨籍的國會議員力挺，看來他將順利出任環保署長。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140117

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