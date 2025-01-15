加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登將古巴移出資助恐怖主義國家名單 廢除交流限制
首頁 / 國際

美國國防部長任命聽證會 民主黨議員砲聲隆隆轟私德

2025/1/15 08:08（1/15 08:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國候任總統川普提名的內閣官員14日起在密集聽證會行程中接受聯邦參議員檢視及「拷問」，首先上場的是防長人選赫格塞斯。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日
美國候任總統川普提名的內閣官員14日起在密集聽證會行程中接受聯邦參議員檢視及「拷問」，首先上場的是防長人選赫格塞斯。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國聯邦參議院內閣官員任命聽證會開跑，首先上場受「拷問」的是防長人選赫格塞斯。民主黨議員今天從赫格塞斯的飲酒過量傳聞、性侵指控、缺乏管理大型組織經驗到反女性從軍等逐一開砲，轟他不適任。

爭議纏身的前福斯新聞台（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在準國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及家人陪同下，準時於9時30分踏入參議院軍事委員會「拷問室」，出席的同黨議員高呼「美國」為他打氣，也為這場路透社形容為「印象中最具爭議的防長聽證會」揭開序幕。

民主黨籍軍委會首席議員利德（Jack Reed）首先開砲，指各方資訊都指赫格塞斯無視戰爭法、財務管理不善、性別歧視、酗酒、涉及性騷擾等。他過去一路挺過9位防長人選，但無法支持赫格塞斯。

「你缺乏擔任國防部長這一職位所需的品格與穩重。」

廣野慶子（Mazie Hirono）就酗酒問題詢問赫格塞斯是否入閣後就滴酒不沾、願不願意承諾在職喝酒就下台，赫格塞斯不願正面回應。

凱恩（Tim Kaine）堪稱炮火最烈的民主黨議員，他接續就私德角度追問赫格塞斯是否曾醉後揚言要「殺光所有穆斯林」、帶同事去脫衣舞孃店等，並稱這些都是具名的指控，赫格塞斯則表示指控不實。

川普提名的國防部長人選赫格塞斯14日出席參議院任命聽證會，接受凱恩（圖）等民主黨參議員的尖銳提問。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日
川普提名的國防部長人選赫格塞斯14日出席參議院任命聽證會，接受凱恩（圖）等民主黨參議員的尖銳提問。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日

媒體關注的焦點之一是挺女性從軍、以遏止軍中性騷事件為已任的共和黨議員恩斯特（Joni Ernst）的立場。川普團隊也評估她開綠燈是赫格塞斯順利入閣的關鍵。

恩斯特「不負眾望」要求赫格塞斯直球回答是否支持女性從軍及對軍中性騷事件的立場，赫格塞斯回應自己支持達標的女性擔任戰鬥職務，也同意將指派高階官員主責預防軍隊性侵事件發生。

44歲、名校畢業的赫格塞斯曾任美國陸軍國民兵（Army National Guard）軍官，期間派駐古巴、伊拉克及阿富汗。

他去年6月出版著作「對戰士的戰爭」（The War on Our Warriors）談女性在軍中的角色時提到，「爸爸鼓勵我們冒險，媽媽幫我們裝腳踏車的輔助輪。我們需要媽媽，但在軍隊中不需要，在戰鬥部隊更不用」。這句話也成為民主黨議員今天高分貝抨擊的箭靶之一。

參議院共和黨議員力推讓國家安全閣員任命案迅速獲得通過，讓川普2.0一上路就能立刻運作，民主黨議員可能同意讓一些被提名人走快速審批程序，其中國務卿人選盧比歐（Marco Rubio）就是安全牌之一。

兩黨議員都不會輕放他們眼中不適任的人選，赫格塞斯及衛生部長人選、反疫苗大將小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）都在危險名單上。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，共和黨去年大選以53席對47席的優勢重奪參院，形勢比人強下，就算所有民主黨及無黨籍議員通通投下人事不同意票，只要自家共和黨議員跑票不超過3人，赫格塞斯及小羅勃甘迺迪的人事案還是可以過關。

赫格塞斯經過今天近4.5小時的拷問後，能不能順利出掌年度預算比台灣GDP還高的五角大廈，參院將於1月20日川普就職日當天表決。（編輯：陳慧萍）1140115

川普提名的國防部長赫格塞斯14日出席聯邦參議院軍委會舉行的任命聽證會，吸引大批媒體。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日
川普提名的國防部長赫格塞斯14日出席聯邦參議院軍委會舉行的任命聽證會，吸引大批媒體。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日
延伸閱讀
川普提名閣員參院聽證會將登場 爭議人選受矚目柯伯吉將出任川普政府國防高層 曾籲台國防支出占GDP5%美準防長赫格塞斯分析美中軍力 直言美採購軍備、官僚效率落後美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕
赫格塞斯
美防長人選性侵羅生門 警詢筆錄細節曝光支持者力挺川普內閣名單 稱只有建制派在怕
川普
拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定川普揚言奪取格陵蘭 外交部官員：阻止中國染指北極
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：