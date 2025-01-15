美國國防部長任命聽證會 民主黨議員砲聲隆隆轟私德

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國聯邦參議院內閣官員任命聽證會開跑，首先上場受「拷問」的是防長人選赫格塞斯。民主黨議員今天從赫格塞斯的飲酒過量傳聞、性侵指控、缺乏管理大型組織經驗到反女性從軍等逐一開砲，轟他不適任。

爭議纏身的前福斯新聞台（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在準國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及家人陪同下，準時於9時30分踏入參議院軍事委員會「拷問室」，出席的同黨議員高呼「美國」為他打氣，也為這場路透社形容為「印象中最具爭議的防長聽證會」揭開序幕。

民主黨籍軍委會首席議員利德（Jack Reed）首先開砲，指各方資訊都指赫格塞斯無視戰爭法、財務管理不善、性別歧視、酗酒、涉及性騷擾等。他過去一路挺過9位防長人選，但無法支持赫格塞斯。

「你缺乏擔任國防部長這一職位所需的品格與穩重。」

廣野慶子（Mazie Hirono）就酗酒問題詢問赫格塞斯是否入閣後就滴酒不沾、願不願意承諾在職喝酒就下台，赫格塞斯不願正面回應。

凱恩（Tim Kaine）堪稱炮火最烈的民主黨議員，他接續就私德角度追問赫格塞斯是否曾醉後揚言要「殺光所有穆斯林」、帶同事去脫衣舞孃店等，並稱這些都是具名的指控，赫格塞斯則表示指控不實。

川普提名的國防部長人選赫格塞斯14日出席參議院任命聽證會，接受凱恩（圖）等民主黨參議員的尖銳提問。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年1月15日

媒體關注的焦點之一是挺女性從軍、以遏止軍中性騷事件為已任的共和黨議員恩斯特（Joni Ernst）的立場。川普團隊也評估她開綠燈是赫格塞斯順利入閣的關鍵。

恩斯特「不負眾望」要求赫格塞斯直球回答是否支持女性從軍及對軍中性騷事件的立場，赫格塞斯回應自己支持達標的女性擔任戰鬥職務，也同意將指派高階官員主責預防軍隊性侵事件發生。

44歲、名校畢業的赫格塞斯曾任美國陸軍國民兵（Army National Guard）軍官，期間派駐古巴、伊拉克及阿富汗。

他去年6月出版著作「對戰士的戰爭」（The War on Our Warriors）談女性在軍中的角色時提到，「爸爸鼓勵我們冒險，媽媽幫我們裝腳踏車的輔助輪。我們需要媽媽，但在軍隊中不需要，在戰鬥部隊更不用」。這句話也成為民主黨議員今天高分貝抨擊的箭靶之一。

參議院共和黨議員力推讓國家安全閣員任命案迅速獲得通過，讓川普2.0一上路就能立刻運作，民主黨議員可能同意讓一些被提名人走快速審批程序，其中國務卿人選盧比歐（Marco Rubio）就是安全牌之一。

兩黨議員都不會輕放他們眼中不適任的人選，赫格塞斯及衛生部長人選、反疫苗大將小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）都在危險名單上。

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不過，共和黨去年大選以53席對47席的優勢重奪參院，形勢比人強下，就算所有民主黨及無黨籍議員通通投下人事不同意票，只要自家共和黨議員跑票不超過3人，赫格塞斯及小羅勃甘迺迪的人事案還是可以過關。

赫格塞斯經過今天近4.5小時的拷問後，能不能順利出掌年度預算比台灣GDP還高的五角大廈，參院將於1月20日川普就職日當天表決。（編輯：陳慧萍）1140115