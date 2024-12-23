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柯伯吉將出任川普政府國防高層 曾籲台國防支出占GDP5%

2024/12/23 18:12（12/23 19:37 更新）
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美國國防部前副助理部長柯伯吉。（圖取自美國國防部網頁media.defense.gov）
美國國防部前副助理部長柯伯吉。（圖取自美國國防部網頁media.defense.gov）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天在社群媒體宣布計劃任命4人出任國防部領導層要職，其中包括國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），他曾評論台灣國防支出嚴重不足，建議至少增至GDP的5%。

根據「紐約時報」（The New York Times），川普（Donald Trump）在貼文中宣布擬提名費恩柏格（Stephen A. Feinberg）擔任國防部副部長，柯伯吉出任負責制定政策的國防部次長，杜飛（Michael Duffey）為負責採購與支援的國防部次長，麥可（Emil Michael）則是負責研究與工程的國防部次長。他們都得經過參議院人事審查才能正式就任。

在川普第1次任期間，柯伯吉曾擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內領導中央情報局（CIA）。

柯伯吉今年10月接受紐時專欄作家訪問時表示，中國對美國構成最大的軍事威脅，並稱讚川普「結合彈性與務實」的作法，願與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir V. Putin）、中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩進行談判。

柯伯吉今年5月投書「台北時報」指出，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏緊迫感，台灣政府去年8月宣布國防支出擬為190億美元，僅占台灣GDP的2.5%。

他在文中寫道，鑑於兩岸軍力差距懸殊，台灣的國防支出至少應達GDP的5%。他甚至說：「事實上，如果台灣的安全與自主權危在旦夕，何不花費10%？」

柯伯吉肯定台灣確實取得一些進展，例如在國防戰略採用不對稱作戰。他也指出；然而，考量到中國令人畏怯的建軍規模，台灣的國防支出與備戰速度極其不足。

另一方面，億萬富豪費恩柏格是美國私募基金「博龍資本管理公司」（Cerberus Capital Management）共同創辦人，也是支持川普競選總統的主要金主之一。在川普第1次任期間，他曾是出任情報首長的可能人選。

在川普首次執政時，杜飛於白宮管理及預算局（OMB）任職，且曾是重大事件的中心人物。2019年，川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後不久，杜飛隨即要求國防部凍結預定給予基輔的2億5000萬美元軍援。川普當時被控扣住對烏軍援，藉此逼迫基輔調查他的政敵拜登（Joe Biden）。川普後因這次通話而首度面臨彈劾。

麥可曾任美國交通網絡公司Uber高層主管，期間他支持僱用調查人員追查撰文批評Uber的記者。他任內曾被爆出在南韓出差期間去聲色場所，一些同事就此事向Uber人資部提出申訴後，他在2017年離開Uber。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1131223

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