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川普任命英國特使 「誰是接班人」名製作人柏奈特出線

2024/12/22 08:46（12/22 10:08 更新）
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柏奈特是曾獲艾美獎肯定的電視製作人。（路透社）
柏奈特是曾獲艾美獎肯定的電視製作人。（路透社）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天點名自己從前實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）的製作人柏奈特（Mark Burnett），出任美國最親密盟友英國的特使。

法新社報導，共和黨籍的川普在他社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，柏奈特「在電視圈和商業界的傑出職業生涯，獨一無二地給了此一重要角色外交敏銳度和國際辨識度兩大特質」。

柏奈特的角色將有別於大使，且經聯邦參議院的人事審查即可上任。

川普說，柏奈特「工作領域在於鞏固外交關係，聚焦各項有著共同利益的領域，包括貿易、投資機會以及文化交流」。

這個月稍早，川普已宣布將提名共和黨金主、身價億萬的投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens）出任駐英大使。

柏奈特是曾獲艾美獎肯定的電視製作人，出生倫敦的他推出實境秀「我要活下去」（Survivor），自2000年以來在美歷久不衰。他製播的節目還包括「創業鯊魚幫」（Shark Tank）和「美國好聲音」（The Voice）等。

他最大的成就莫過於「誰是接班人」，這個於2004年首播、多次改版下播了15季的實境秀，普遍被認定是川普2015年投入總統選舉之前，扭轉了他時運並讓他成為家喻戶曉人物的關鍵。

柏奈特2018年在「紐約客週刊」（The New Yorker）的人物簡介說道，「『誰是接班人』重新神話了他（川普），且範圍更大，讓他搖身成為美國成功的偶像」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131222

#川普
#美國
#川普新內閣
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