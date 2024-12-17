川普宣布駐日大使人選 葛拉斯曾駐葡萄牙對中鷹派

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（中央社佛羅里達州西棕櫚灘16日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天透過他自身的社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，未來將提名前駐葡萄牙大使葛拉斯（George Glass）出任駐日大使。

「讀賣新聞」報導，川普（Donald Trump）在發文中也表示，「喬治（葛拉斯）將在大使職位上發揮他的商業頭腦」。葛拉斯曾在川普第一任時擔任美國駐葡萄牙大使。

葛拉斯在為川普募款上扮演重要角色，同時也是2016年與今年選戰期間的金主之一。

葛拉斯1989年畢業於俄勒岡大學（University of Oregon）後，經營過投資銀行等事業，據稱也熟悉金融、不動產、科學技術等領域。他未來只要獲得參議院同意即可赴日履新。

「時事通信社」報導，葛拉斯2020年擔任美國駐葡國大使時，認為葡萄牙推動從中國吸引投資的作法是個問題。他曾發言稱，「葡萄牙必須在盟國（美國）或是作為『經濟夥伴』的中國之間擇一」，曾因此引發外交摩擦。

報導分析，如果他就任駐日大使，可能會強烈要求日本與中國脫鉤。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131217