本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統抵夏威夷過境 AIT執行理事藍鶯登機接機
首頁 / 國際
2024美國大選
川普新內閣
新聞專題
川普新內閣2/104
首頁 / 國際

川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使

2024/12/1 05:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，擬提名女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納擔任美國駐法國大使。川普近日的人事宣布不時引發爭議，選擇曾被定罪服刑的老庫許納可能也會引起議論。

法新社報導，川普（Donald Trump）在其社群媒體真實社群（Truth Social）發文說，查爾斯．庫許納（Charles Kushner）是「出色的商界領袖、慈善家和交易者，他將成為代表我們國家及其利益的強有力倡議者」。

川普補充道，他的女婿庫許納（Jared Kushner）「之前在白宮與我密切合作」。

這項人選符合川普的用人模式，他經常選擇與自己家族親近或對他抱持忠誠的富裕人士。房地產大亨、前律師查爾斯．庫許納是千萬富豪，他的兒子則在川普第1次任期間擔任高階顧問。

然而川普並未提及，老庫許納曾經服刑。他先前被判處兩年刑期，大部分時間是在聯邦監獄服刑。

現年70歲的查爾斯．庫許納在2004年承認逃稅、干擾證人和非法政治獻金等18項罪名。

川普已於2020年特赦查爾斯．庫許納。由於遭到定罪，有3個州撤銷了老庫許納的律師資格。（譯者：洪培英）1131201

#川普
#川普
#白宮
#法新社
#美國
#庫許納
#川普新內閣
川普
中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅加拿大總理赴佛州見川普 杜魯道：非常棒會談
庫許納
紐時：中國駭客出手 川普家族與拜登幕僚都遭殃川普女婿疑為庫許納沙烏地阿拉伯代理人 民主黨議員要求調查
川普新內閣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普任金主費蘭整頓美國海軍 無軍事經驗引質疑
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：